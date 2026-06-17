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Revelaron la charla secreta que tuvieron Marcelo Tinelli con el padre del ex novio que Juanita denunció

Tras el revuelo mediático, la joven decidió hablar y dejó un mensaje que expuso su lado más vulnerable con frases que generaron fuerte impacto.

La famila famosa

La famila famosa, sacudida por el revuelo mediático tras la denunciapor violencia de género.

La denuncia que presentó Juanita Tinelli contra su expareja Bautista Cuiña continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y sumó un nuevo capítulo con la supuesta conversación privada entre Marcelo Tinelli y el padre del joven, Fito Cuiña. El caso, que involucra una acusación por violencia de género tras un episodio ocurrido en un boliche de la Costanera, abrió un fuerte debate público con distintas versiones sobre lo sucedido.

Cande Tinelli tomó la palabra, aun asi no se motró del lado de Juana.
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Según trascendió en las últimas horas, el conductor habría mantenido una comunicación con el empresario luego de que la denuncia tomara estado público. La información fue difundida por el periodista Damián Rojo en el ciclo Los Profesionales con Flor, donde aseguró que la charla habría ocurrido el sábado por la noche y que el padre de Bautista estaría “muy enojado” por las consecuencias mediáticas y judiciales que atraviesa su hijo.

“Hubo una conversación entre Marcelo Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, aseveró textualmente. “Tiene una consigna policial desde hace tres días en la casa, pero hasta hoy porque ella no fue a dar su declaración”, continuó.

El conflicto sumó tensión porque, según el relato periodístico dado a conocer en El Nueve, la familia Cuiña estaría evaluando cómo continuar la situación desde el ámbito judicial para evitar que Bautista quede públicamente señalado con una acusación que consideran injusta. Mientras tanto, la causa sigue bajo investigación y se analizan testimonios, informes y elementos que permitan reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del episodio.

Juanita y su ex, Bautista Cuiña.

Juanita y su ex, Bautista Cuiña.

Por su lado, Julieta Cuiña, la madre de Bautista, defendió la versión de su hijo ante la denuncia de la hija de Marcelo Tinelli y dio detalles de lo que, según aseguró, ocurrió durante la madrugada en un boliche de Costanera. En diálogo con América Noticias, sostuvo: “Mi hijo y sus amigos compraron una mesa en el boliche. Vino Juana con un chico. Vino muy tarde. Lo que hizo fue estar con este chico, en forma cariñosa, besándose en la mesa de Bautista".

Según su relato, "se empezaron a sentir incómodos. Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista".

El video de Juanita Tinelli que desconcertó a todos

En medio de la polémica, un video y las publicaciones de Juanita en redes sociales volvieron a captar la atención del público. La influencer se mostró bailando, cantando y haciendo gestos frente a la cámara, mostrando una actitud distendida pese al contexto de tensión.

Hace dos días, después de la denuncia contra su ex, Juanita Tinelli compartió un mensaje tras la denuncia donde habló desde su experiencia personal y expresó una frase que generó impacto: “También fui una piba pidiendo ayuda”.

“Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’, pero no quieren saber un mierda. Quieren opinar”, expresó la hija de Marcelo Tinelli el lunes en un descargo publicado en su cuenta de Instagram, quien además aseguró: “Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mierda”.

En su mensaje, la joven también habló sobre las críticas hacia su personalidad y sus reacciones: “Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, que sos victimaria”.

Además, la hija de Marcelo Tinelli reconoció sus propios errores: “Yo también me equivoqué. La cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles”,. Y cerró con una frase que generó impacto: “Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder… pero también fui una piba pidiendo ayuda”.

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