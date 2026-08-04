En medio del escándalo con Facundo Moyano, que terminó con la modelo corriendo semidesnuda por la avenida Libertador tras una fuerte discusión, se conocieron detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación que habría mantenido con el futbolista de la Scaloneta.

El escandaloso episodio en la vía pública que tuvo a Candela Arizaga corriendo semidesnuda por la avenida Libertador tras una fuerte discusión con su pareja Facundo Moyano puso a la joven en el centro de la escena. En las últimas horas, se filtraron detalles de un escandaloso romance que habría mantenido con Enzo Fernández.

Una por una, quiénes fueron las parejas de Facundo Moyano a lo largo de los años

Según las primeras informaciones, el incidente entre Candela y Moyano se habría originado por una fuerte discusión de pareja, que terminó con la modelo internada en el Hospital Pirovano y el dirigente detenido en una alcaldía del barrio porteño de Belgrano. A medida que fueron dándose a conocer detalles sobre la relación que mantenían desde febrero de este año, también salió a la luz que Arizaga estuvo vinculada con el jugador de la Selección argentina.

Según trascendió, la presunta relación tuvo lugar durante el impasse que el jugador tuvo con Valentina Cervantes. En el programa de Georgina Barbarrosa revelaron detalles del romance que mantuvieron puertas adentro.

"Es conocida en el ámbito del modelaje. Nosotros la conocemos porque fue la novia de L-Gante en 2024, tuvo su momento de popularidad. Cuando ella vino a Buenos Aires de Rosario, comenzó a frecuentar mucho el hotel Faena", comenzaron revelando los panelistas Mariana Brey y Diego Brancatelli.

Sobre esa introducción, continuaron agregando datos. "Ella hacía sus presencias y participaciones. Luego también tuvo varias parejas de renombre, que no vale ahora la pena involucrarlos. Viajaba mucho a Dubai, que era un destino muy frecuente", contaron.

Tras focalizar sobre los viajes que mantenía la joven, aseguraron que Candela tuvo un acercamiento con Enzo Fernández. "Después hubo un acercamiento cuando Enzo Fernández estuvo separado. Estuvo relacionado. Y de la chica de Rosario a hoy, hubo un rotundo cambio físico rotundo. Se dedicó a pleno en su vida", expresaron.

La hermana de Candela Arizaga, tras la detención de Facundo Moyano: "Hablan de derechos"

A través de una placa negra, Victoria se expresó en sus redes sociales y apuntó sin piedad al exdiputado: "Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujere". El mensaje estuvo activo durante unos minutos, sin embargo, la hermana de la influencer lo borró.

El posteo que luego borró.

Su abogado confirmó que Facundo Moyano fue trasladado y no quiso sacarse sangre

En el marco de la investigación iniciada este martes sobre Facundo Moyano, que se vio involucrado en un confuso episodio junto a su pareja en el barrio porteño de Belgrano, el abogado y amigo de la familia Juan Pablo Fioribello confirmó que el exdiputado fue trasladado y que no quiso sacarse sangre.

El letrado, que hasta el momento no asumió de manera legal la representación de Moyano, se presentó en la Comisaría 13A para interiorizarse sobre la situación judicial del exdiputado, que no estaba en la dependencia. Reveló que "todavía no pude hablar con él" y consideró "apresurada" la orden de detención pedida por la fiscalía.

Facundo Moyano fue detenido y se negó a la extracción de sangre.

"Vine a verlo. No lo pude ver, no está acá en este momento. Yo tengo una relación personal con él, alguien muy importante de su familia me pidió que por favor venga a verlo. Acabo de llegar de vacaciones hace un par de horas y vine para intentar verlo", explicó el letrado a la prensa apostada en las afueras de la comisaría.

En este marco, señaló: "Le están haciendo algún tipo de medidas, me parece apresurado algunas medidas que tomaron de la fiscalía. Ordenar la detención me parece un poco, por lo menos, apresurado".

"Todavía no pude hablar con él. No está en esta dependencia. El fiscal ordenó la detención. Lo que sí les puedo decir es que no se prestó a una extracción de sangre. La extracción no es compulsiva, le ofrecieron sacarle y él dijo que no", agregó.