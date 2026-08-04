4 de agosto de 2026 Inicio
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Un senador fue grabado mientras manejaba con el celular y un mate en las manos

Oscar Dolzani, legislador provincial santafesino, compartió el video en sus redes sociales y recibió una ola de cuestionamientos. Tras la repercusión, publicó un descargo en el que admitió su error y pidió disculpas.

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Oscar Dolzani condujo su auto mientras tomaba mate y utilizaba el celular. 

Oscar Dolzani condujo su auto mientras tomaba mate y utilizaba el celular. 

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El senador provincial de Santa Fe Oscar Dolzani protagonizó una fuerte controversia luego de difundir un video en sus redes sociales en el que se lo observa al volante mientras sostiene un mate con una mano y manipula el celular con la otra. La publicación generó numerosas críticas por la conducta del funcionario.

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En el video se observa al senador mientras conduce por una ruta, sostiene un mate con la mano izquierda y utiliza el celular con la derecha para cambiar canciones, al tiempo que baila frente a la cámara. La secuencia fue grabada por un acompañante y luego publicada por el propio legislador en sus redes sociales.

La repercusión no tardó en llegar y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Santa Fe cuestionaron la actitud del senador. En ese contexto, Dolzani difundió un nuevo video para reconocer que había cometido una infracción y ofrecer disculpas públicas por su comportamiento.

Dolzani pidió disculpas tras la viralización del video

Luego de la polémica que generó la publicación, Oscar Dolzani compartió un nuevo video en sus redes sociales para asumir la responsabilidad por su accionar. El senador provincial reconoció que su conducta fue incorrecta y aseguró que no existe ninguna justificación para conducir mientras utiliza el teléfono celular y sostiene un mate.

"Errar es de humanos y rectificar es de sabios", expresó al comienzo de su descargo. A continuación, hizo referencia al registro que había difundido días antes: "En virtud de un video que se hizo viral hace unos días en el que yo iba conduciendo, escuchando música con el teléfono en una mano y el mate en la otra, con el volante, quiero decir que está totalmente mal".

Además, el funcionario admitió la falta y les pidió disculpas a quienes cuestionaron su comportamiento. "Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que pedir disculpas y reconocer los errores es de valientes, me creo en este momento muy valiente", sostuvo.

Por último, Dolzani insistió en que no había argumentos para defender lo sucedido. "La verdad es que he hecho algo muy malo que no se debe hacer. Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie en el frente y que no andaba nadie, está mal, muy mal. Somos seres humanos y nos equivocamos", concluyó.

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