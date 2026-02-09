IR A
IR A

Juliana 'Furia' Scaglione blanqueó su romance con un jugador de fútbol

La exparticipante de Gran Hermano subió una foto a sus redes con su novio, un reconocido arquero del fútbol argentino.

La exparticipante de realities inició una nueva etapa sentimental con un futbolista. 

La exparticipante de realities inició una nueva etapa sentimental con un futbolista. 

Redes Sociales

Juliana "Furia" Scaglione blanqueó su relación sentimental con el arquero Nicolás Rodríguez a través de una foto que subió a sus historias de Instagram. Toda su comunidad en redes celebró el romance de la mediática y el futbolista.

Alex Caniggio rechazó la oferta de Gran Hermano: La gente está muy loca
Te puede interesar:

Un famoso rechazó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada: "Me querían pagar bazofia"

La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer su noviazgo con el arquero de Excursionistas al publicar una imagen de ellos juntos en sus historias que, el propio futbolista también compartió. En la imagen se los puede ver abrazados y sonrientes, acompañados por un emoji de corazón, lo que provocó la inmediata reacción entre sus seguidores. “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”, algunos de los cientos de comentarios que le dejaron los seguidores a la pareja.

Furia Scaglione y su novio Nicolás Rodríguez

Según reveló Furia, apenas conoció a Nicolás Rodríguez lo rechazó ya que no estaba interesada en conocer a un jugador de fútbol: “Cuando me dijo que era futbolista, le dije que no”, confesó en el programa Una Cosa de Locos (Loop TV) . Pero el arquero no se dio por vencido y en la primera cita sucedió la magia: “Él me invitó a comer y le dije que vayamos a un lugar cerrado porque yo no salgo con nadie, no muestro. Porque si no, te sacan foto y ya está, te queman”.

La pareja se conoció en un boliche y el flechazo del futbolista fue inmediato y luego empezaron a seguirse en sus cuentas de Instagram. “Él vino a encararme. Estaba todo el tiempo buscándome”. Según palabras de la mediática, lo que más la atrae de Rodríguez como la trata: “Es superhumilde, es reamoroso conmigo, muy atento y regracioso”, expresó.

Nicolás Rodríguez arquero de Excursionistas

Furia alcanzó su pico de fama como participante de Gran Hermano en el 2023, donde trascendió la pantalla por su carácter fuerte y las peleas con otros participantes. Aunque su paso por el reality show terminó antes de la final, su personalidad la convirtió en una de las figuras más recordadas del programa y fue su pasaporte para ocupar un lugar privilegiado en los medios. Probó suerte en el streaming, también en el teatro y continuó activa en los medios, explorando nuevos formatos y desafíos fuera de la televisión tradicional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

Nacho Castañares se despachó contra la producción.

Un exparticipante de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefé tras quedar afuera de la nueva edición

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 

Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

últimas noticias

La exparticipante de realities inició una nueva etapa sentimental con un futbolista. 

Juliana 'Furia' Scaglione blanqueó su romance con un jugador de fútbol

Hace 21 minutos
Cuba alertó que se quedará sin combustible para aviones.

Cuba advirtió que se quedará sin combustible para aviones en medio de la presión de Estados Unidos

Hace 38 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 10 de febrero

Hace 39 minutos
Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero

Hace 39 minutos
play

Kicillof tildó de "indignante" el acuerdo con Estados Unidos: "Son unos chantas vendepatria, no negociaron nada"

Hace 1 hora