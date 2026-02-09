Juliana 'Furia' Scaglione blanqueó su romance con un jugador de fútbol La exparticipante de Gran Hermano subió una foto a sus redes con su novio, un reconocido arquero del fútbol argentino. + Seguir en







La exparticipante de realities inició una nueva etapa sentimental con un futbolista. Redes Sociales

Juliana "Furia" Scaglione blanqueó su relación sentimental con el arquero Nicolás Rodríguez a través de una foto que subió a sus historias de Instagram. Toda su comunidad en redes celebró el romance de la mediática y el futbolista.

La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer su noviazgo con el arquero de Excursionistas al publicar una imagen de ellos juntos en sus historias que, el propio futbolista también compartió. En la imagen se los puede ver abrazados y sonrientes, acompañados por un emoji de corazón, lo que provocó la inmediata reacción entre sus seguidores. “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”, algunos de los cientos de comentarios que le dejaron los seguidores a la pareja.

Furia Scaglione y su novio Nicolás Rodríguez Según reveló Furia, apenas conoció a Nicolás Rodríguez lo rechazó ya que no estaba interesada en conocer a un jugador de fútbol: “Cuando me dijo que era futbolista, le dije que no”, confesó en el programa Una Cosa de Locos (Loop TV) . Pero el arquero no se dio por vencido y en la primera cita sucedió la magia: “Él me invitó a comer y le dije que vayamos a un lugar cerrado porque yo no salgo con nadie, no muestro. Porque si no, te sacan foto y ya está, te queman”.

La pareja se conoció en un boliche y el flechazo del futbolista fue inmediato y luego empezaron a seguirse en sus cuentas de Instagram. “Él vino a encararme. Estaba todo el tiempo buscándome”. Según palabras de la mediática, lo que más la atrae de Rodríguez como la trata: “Es superhumilde, es reamoroso conmigo, muy atento y regracioso”, expresó.

Nicolás Rodríguez arquero de Excursionistas Furia alcanzó su pico de fama como participante de Gran Hermano en el 2023, donde trascendió la pantalla por su carácter fuerte y las peleas con otros participantes. Aunque su paso por el reality show terminó antes de la final, su personalidad la convirtió en una de las figuras más recordadas del programa y fue su pasaporte para ocupar un lugar privilegiado en los medios. Probó suerte en el streaming, también en el teatro y continuó activa en los medios, explorando nuevos formatos y desafíos fuera de la televisión tradicional.