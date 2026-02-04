IR A
Santiago del Moro reveló más novedades de Gran Hermano Generación Dorada: habrá un nuevo método de nominación

El reality show vuelve a la pantalla el próximo 23 de febrero con 7 famosos confirmados. “Van a pasar cosas”, adelantó el conductor.

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Captura Telefe

Gran Hermano Generación Dorada ya tiene confirmado el día de estreno y, de a poco, su conductor va revelando las nuevas novedades que tendrá el reality show y que promete ser atrapante como en las temporadas anteriores.

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 
Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Hasta el momento, lo que se tiene confirmado es que el programa más visto dará inicio el próximo lunes 23 de febrero bajo la conducción de Santiago Del Moro y con la presencia de 24 participantes previstos y 42 preseleccionados en evaluación final.

Pero también para esta nueva edición figuran desde exjugadores de temporadas anteriores hasta influencers del momento, que fueron seleccionados en un amplio casting. En el programa de Ángel de Brito, LAM, la panelista Pilar Smith reveló los nombres de la cantante Divina Gloria; la actriz Alejandra Majluf; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el ex - Gran Hermano, Emanuel Di Gioia.

Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio, conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

Pero esas no son las únicas novedades, sino que también habrá algunas sorpresas en la nueva temporada en la casa más famosa del país. “Van a pasar cosas”, anticipó Del Moro.

Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada: cuáles son las novedades para la nueva temporada

Según adelantó Santiago Del Moro, se implementará una Puerta Roja y una Placa Planta para esta edición del Gran Hermano 2026, Generación Dorada. ¿En qué consiste cada uno?

La puerta roja estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior.

La principal idea de la misma es incrementar la tensión y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

puerta rojo

Por su parte, la placa planta permitirá que el público vote para eliminar a aquellos que no participan activamente del juego, evitan conflictos o pasan desapercibidos. “Plantas son los que no juegan al juego”, sostuvo Del Moro, al remarcar que esta herramienta busca elevar la intensidad del reality y evitar estrategias pasivas que suelen estirar la permanencia sin aportar dinamismo.

También regresará la modalidad del sistema de nominación 3, 2 y 1, mediante el cual cada participante deberá asignar tres votos a un jugador, dos a otro y uno a un tercero.

