Un famoso rechazó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada: "Me querían pagar bazofia"

El mediático hizo un fuerte descargo en sus redes sociales bastante enfurecido por el ofrecimiento que le hicieron, aunque reconoció que le hubiera gustado entrar. “Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa”, indicó.

Alex Caniggio rechazó la oferta de Gran Hermano: "La gente está muy loca"

Contando los días para el regreso de Gran Hermano a la televisión un reconocido famoso confirmó que no estará en esta edición Generación Dorada: furioso, Alex Caniggia publicó un video en el que explicó por qué no formará parte del reality conducido por Santiago Del Moro.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

En la grabación, publicada en sus redes sociales, aseguró que la propuesta que recibió era muy baja en comparación con lo que gana habitualmente y, de forma despectiva, lo consideró como “una bazofia”.

“Bueno, gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico. Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano. Pero está muy loca la gente de Gran Hermano”, comenzó su descargo y agregó: “Me querían pagar bazofia”.

En esa línea detalló que el monto que iba a percibir por estar ahí por meses es equivalente a “lo que yo gano en un día” . “Me querían dar esto (mostrando un fajo de dinero en pesos)… mugre, comparado con lo que yo gano en verdes” , aseguró mientras cambió lo cambió por otro fajo, pero esta vez de dólares.

El descargo terminó con “una recomendación” y a los gritos: “Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”.

Alex Caniggia anuncio que no va a entrar a Gran Hermano Generacion Dorada#GranHermano #LAM pic.twitter.com/F7mYvjiKV8 — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfIcial) February 8, 2026

En medio de la polémica, Laura Ubfal desmintió la versión del hijo de Claudio Caniggi y Mariana Nannis, sino que su representante, Fabián Esperón, habría sido quien se acercó a la producción del reality para ofrecer su participación, pero desde el programa no mostraron interés en sumarlo al ciclo.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

El suspenso sobre quiénes son los famosos que estarán en Gran Hermano Generación Dorada terminó cuando se filtró la lista de los participantes reconocidos que ingresarán al reality de Telefe.

Entre los elegidos para esta nueva edición figuran desde exjugadores de temporadas anteriores hasta influencers del momento, que fueron seleccionados en un amplio casting: hay perfiles tranquilos y otros explosivos, y ya salieron las fotos de promoción oficial.

En el programa de Ángel de Brito, LAM, la panelista Pilar Smith reveló los nombres de la cantante Divina Gloria; la actriz Alejandra Majluf; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el ex Gran Hermano Emanuel Di Gioia.

Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio, conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

El inicio de Gran Hermano Generación Dorada está previsto para el 23 de febrero, según confirmó el propio canal de televisión.