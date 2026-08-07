Atento Boca: un gigante de Europa viene a la carga por Leandro Paredes El conjunto de Italia tiene preparada una oferta millonaria para el mediocampista de a Selección argentina y del club de La Ribera. Por lo pronto, el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2028. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes es una de las figuras de Boca.

El buen presente de Leandro Paredes en Boca y la Selección argentina comienza a tener repercusiones en el fútbol internacional y este viernes revelaron que un gigante de Europa está tras los pasos del mediocampista y tiene preparada una oferta millonaria.

Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, "en las próximas horas el Milan de Italia le va hacer saber, a Boca o a Paredes, que tienen una oferta concreta para comprar al futbolista de Boca".

"MILAN TIENE UNA OFERTA CONCRETA PARA COMPRAR A LEANDRO PAREDES" @arevalo_martin



Mirá #BuenDíaESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cNlVIKfs9Q — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2026 La noticia tomó por sorpresa a los hinchas, que ven amenazada la continuidad del jugador en el nuevo ciclo que encabeza el entrenador Rodolfo Arruabarrena en el equipo de La Ribera. En principio, el ofrecimiento del conjunto italiano sería cercano a los 10 millones de dólares. El contrato de Paredes en Boca vence en diciembre de 2028.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero Boca logró un acuerdo de palabra con Enner Valencia para convertirse en nuevo refuerzo, pero desde la dirigencia no se quedan quietos y buscarán cerrar la llegada de otro delantero, luego que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena aprobada su búsqueda.

El futbolista ecuatoriano llegará al país entre el viernes o sábado para ponerse a disposición del entrenador y firmaría por 18 meses, luego de la lesión de Adam Barreiro, quien no tiene fecha de regreso tras sufrir una discopatía lumbar (hernia de disco).

La intención de los dirigentes es cargar de opciones en la parte ofensiva al Vasco por la amplia competencia que tendrá el Xeneize en el semestre luego de haber logrado el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a O’Higgins por penales en el partido de vuelta, además del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Pese a que solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo, el futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano, podría llegar en los próximos días y quedar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta por la Sudamericana.