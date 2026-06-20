Se supo quién dio le dio la orden a Flor Peña en Luzu TV para decir la fake news: "Desde Miami..."

Después del escándalo por la fake news que dijo Flor Peña al aire en Luzu TV y de la decisión de Nico Occhiato de desvincular a los productores y a la conductora de El show del verano, se dio a conocer quién le habría dado la orden al piso para que informe la noticia.

En Intrusos polemizaron acerca del tema y la panelista Paula Varela dio un dato preciso: el encargado de haberle dicho esa información fue Fede Hoffmann, el productor de Marley, quien era parte del programa.

Paula contó: “El que mandó el mensaje a la productora para que se lo diga a Florencia… ahora no quiero caer sobre él porque era un rumor que tal vez tenía como todos los periodistas teníamos y tal vez quería que Florencia esté al tanto pero no para que tal vez lo diga al aire, el que manda el mensaje para que Florencia sepa es Fede Hoffmann desde Miami ”.

“Se lo dice a la ejecutiva por mensaje que habría sucedido esto. Fede Hoffmann es productor de Marley y también es productor del programa. “Él (por Hoffmann) siempre está ahí, en el lugar donde está la chica que aparentemente es la que le pasa el comentario a Florencia”, agregó.

Y concluyó: “ Pero ahora está en Miami con Marley. Se lo pasa como para que esté al tanto. Él se lo dice a la productora y la productora se lo dice a Florencia”.

Qué dijo Nicolas Occhiato en su programa

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En el inicio del programa que conduce el empresario, aprovechó para aclarar sobre todo lo que se dijo de Peña al haber malinformado sobre la salud de Jorge Messi. “Uno tiene que tomar decisiones. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir”.

Reconoció el error, pero señaló que todos los canales volvieron a poner la información errónea al aire: “Quiero decir que, tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie”.

En la misma línea de lo que dijo Celia Messi a través de Yanina Latorre, Ochiatto agregó: “Quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, yo tomé una decisión y hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca”.

Ante las especulaciones sobre la baja de marcas al canal durante la cobertura del Mundial 2026 explicó: “No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien”.