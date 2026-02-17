Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Según confirmó Fernando Burlando el mismo no solo abordará su carrera, sino que también se profundizará en su batalla judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki. “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar”, señaló.

A casi tres años de la trágica muerte de Silvina Luna, se anunció que su caso y su vida será retratado en una serie documental que promete ser un crudo testimonio de lo que padeció en los últimos años y terminó con el triste desenlace que conmocionó a todo el país.

La periodista, Pía Shaw, junto al abogado, Fernando Burlando revelaron más detalles de la producción que no solo abordará su extensa carrera en los medios de comunicación, sino que profundizará en su batalla judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki.

Según adelantó la penaelista, el documental contará con material inédito que la propia influencer grabó antes de su fallecimiento , cumpliendo así con uno de sus últimos deseos. “Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos . También hay testimonios de pacientes”, adelantó Shaw en SQP (América).

“ Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes, pero, sobre todo, se la verá a ella . Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, sumó y detalló que el trabajo, aún se encuentra en etapa de postproducción y contará con las voces de su entorno más íntimo, como también de quienes la ayudaron en lo legal: "También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando”.

Una de las apariciones destacadas que tendrá la serie será la de su amiga íntima, Ximena Capristo: “Firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”.

Silvina Luna Redes sociales

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, agregó.

Fernando Burlando dio más detalles la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrenará

El abogado Fernando Burlando indicó que “las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad” y la pérdida de Silvina Luna “para mí y para la sociedad es muy dolorosa”.

“Es un mensaje que quería dejar ella. Creo que en esa idea y ese propósito de Silvina, la misión por parte de Ezequiel va a estar cumplida”, sostuvo en referencia al hermano de la modelo. Sobre los testimonios aún no revelados al público, Burlando subrayó la naturaleza confidencial del contenido: “Obviamente participan muchos, muchas del entorno y de los amigos de Silvina”.

Por otra parte, reveló que hasta el momento nadie vio ese material, y que “se está terminando de grabar”. “Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles”, contó sobre la política de reserva que tiene el proyecto.

Burlando anticipó que la docuserie “va a estar buena” y compartió que será fiel al espiritu de Silvina: “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”.

La fecha estimada para el estreno de la serie sobre Silvina Luna es entre julio y agosto de este año para el tercer aniversario de su muerte.