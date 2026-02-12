12 de febrero de 2026 Inicio
Aníbal Lotocki: rechazaron la prisión domiciliaria del excirujano plástico responsable de la muerte de Silvina Luna

El hombre cumple una condena de ocho años de cárcel por estafa, lesiones graves y homicidio simple ocasionado por su mala praxis. Entre sus víctimas más relevantes, se encuentra la exparticipante de Gran Hermano, fallecida en 2023.

Aníbal Lotocki había solicitado el beneficio de la domiciliaria para cuidar a su hija menor de edad.

Aníbal Lotocki había solicitado el beneficio de la domiciliaria para cuidar a su hija menor de edad.

El excirujano plástico Aníbal Lotocki continuará cumpliendo su condena por homicidio simple en la cárcel de Ezeiza, luego de que la Justicia le rechazó su pedido de prisión domiciliaria que había solicitado para poder cuidar de su hija menor de edad.

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 
Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Según el fallo de la Justicia, se rechazó su pedido porque la menor ya se encuentra bajo el cuidado de su madre, Vanesa Sassaro. “Como consecuencia de ello, dicho expediente ha sido archivado; declárese abstracta la solicitud de prisión domiciliaria oportunamente formulada por asistencia técnica que así resuelve”, sostuvo el documento del juzgado.

Lotocki está preso desde 2023 en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por varias causas relacionadas a su otrora actividad como cirujano plástico, en la que diferentes personas lo acusaron de cometer mala praxis. Uno de los casos más relevantes es el de Silvina Luna, la exparticipante de Gran Hermano que murió hace poco más de dos años después de ser operada por Lotocki.

Gabriela Trenchi y Aníbal Lotocki

En 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de ocho años de prisión efectiva contra Lotocki por estafa y lesiones graves causadas contra varios de sus pacientes. Además de Luna, otras víctimas fueron Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y el fallecido Rodolfo Christian Zárate.

Una de las últimas novedades del caso sucedió días atrás, cuando la Justicia ordenó ampliar la pericia médica de Luna y se reveló nueva información sobre la autopsia realizada a su cuerpo. Fernando Burlando, abogado de la familia de la exGran Hermano, brindó detalles sobre los materiales encontrados en los glúteos y piernas de la figura televisiva fallecida a los 43 por sus complicaciones de salud derivadas por la mala praxis de Lotocki.

Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines”, aseguró Burlando, en diálogo con el Diario de Mariana (América TV), haciendo referencia al efecto del metacrilato en el cuerpo de la modelo.

¿Cómo llegó Silvina Luna a conocer a Lotocki? La decisión que le cambió la vida

Silvina Luna falleció a los 43 años luego de luchar 79 días por su vida en el Hospital Italiano y de más de una década de enfrentar distintos problemas de salud tras una intervención estética con Aníbal Lotocki. La modelo estaba en la lista del Incucai a la espera de un trasplante de riñón pero por distintas complicaciones durante su internación no pudo llegar a esa instancia.

Desde que se supo la noticia de su internación, la modelo y actriz describió una y otra vez los padecimientos que soportaba, aunque no estaba muy claro cómo fue que llegó a relacionarse con Lotocki.

“Silvina fue al cirujano porque una productora le dijo ‘Estás gordita’ y le dio la dirección de Lotocki”, reveló el periodista Jorge Rial en su programa Argenzuela por C5N, donde realizó una de las editoriales más duras: “Silvina Luna no murió. A Silvina Luna la mataron. Arranquemos por ahí, cualquier cosa que se diga en estos días y a partir de ahora tiene que empezar por ahí. Primero, Justicia por Silvina, y segundo, Silvina no murió, a Silvina la mataron”, sentenció.

Silvina Luna se sometía a diálisis tres veces por semana antes de su internación

Luna sufrió gordofobia desde el primer momento de su carrera artística por mostrarse comiendo sin restricciones ante las cámaras del programa Gran Hermano. A fines de 2011 se sometió a una cirugía estética con Lotocki, conocido en ese momento como “el cirujano de las famosas”, mediante la cual se le aplicó metacrilato en sus sus piernas y glúteos, un material tóxico que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal crónica, lo que la obligó a realizarse sesiones de diálisis diarias.

Otras figuras del espectáculo también lo denunciaron por mala praxis, y aún hoy luchan por justicia, entre ellas: Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Stephy Xipolitakis y Virginia Gallardo entre otras.

El cirujano hace un año y medio había sido sentenciado por la justicia a 4 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina, inhabilitación que llegó hace 45 días luego de la internación de Silvina Luna y la presión de los medios de comunicación. Mientras tanto, se encuentra refugiado desde el jueves, que se conoció la noticia, en su domicilio de Vicente Lopez.

