La autopsia de Silvina Luna reveló un detalle escalofriante que complica a Aníbal Lotocki.

A dos años de la muerte de Silvina Luna , la causa dio un giro decisivo en las últimas horas tras la presentación de una pericia clave que compromete seriamente la situación judicial de Aníbal Lotocki .

El informe, elaborado por un grupo de ocho peritos forenses, establece de forma contundente que el fallecimiento de la modelo fue causado por el procedimiento estético al que se sometió en 2011, en manos del polémico médico.

La pericia, que analizó la historia clínica de Luna y los resultados de su autopsia, concluyó que la causa original de su muerte fue la hipercalcemia provocada por los granulomas que se formaron en su cuerpo como reacción al material exógeno inyectado por Lotocki. Estos granulomas, que se esparcieron por todo su organismo, afectaron de manera irreversible el funcionamiento de sus riñones, llevándola a una insuficiencia renal crónica.

El abogado de la familia Luna, Fernando Burlando, reveló detalles estremecedores del informe , destacando la " cantidad infernal " de producto hallado en el cuerpo de Silvina. Los peritos encontraron este material no biológico amorfo no solo en los glúteos y las piernas, sino también en zonas delicadas como el hueco poplíteo , detrás de la rodilla, y cerca del nervio ciático, lo que explicaría los intensos dolores que padecía la modelo.

El informe es determinante ya que la conexión entre el material inyectado y la hipercalcemia es uno de los puntos centrales del dictamen. Los especialistas confirmaron que el volumen de la sustancia y la reacción del sistema inmune de la paciente provocaron un aumento del calcio en sangre, un problema que la modelo sufrió por más de una década y que fue la antesala de su insuficiencia renal.

Este informe pericial es un golpe directo para la defensa de Aníbal Lotocki, ya que establece un nexo causal irrefutable entre su accionar y el trágico desenlace de Silvina Luna. Mientras el médico ya se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza por otras causas, esta nueva pericia podría agravar su situación, llevando la acusación de lesiones graves a la de homicidio simple con dolo eventual. La justicia deberá ahora analizar este dictamen y decidir si avanza en una nueva imputación.