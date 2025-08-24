Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

Los protagonistas de la obra de teatro En otras palabras viajaron juntos hacia Bahía Blanca para hacer dos funciones pactadas para este fin de semana.

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca junto a Andrés Gil para continuar con la gira de la obra de teatro que protagonizan y más allá que la actriz mostrar cómo fue el recibimiento del público sobre el escenario, revelaron cómo fue el encuentro entre ambos actores tras el polémico escándalo por infidelidad .

Ambos hicieron su primera presentación de En otras palabras en Bahía Blanca , y si bien estuvieron a punto de suspender la función de este sábado por cuestiones de problemas con el traslado, finalmente los dos viajaron en el mismo vehículo con el productor de la gira.

En esa línea, la panelista de Secretos Verdaderos (América TV), Cora Debarbieri dio detalles de cómo fue el reencuentro tras la polémica separación tras 18 años de relación entre Accardi y Vázquez . “ Los acompañó Damián, el productor de la gira y quien siempre está con ellos. El fin de semana anterior estuvieron en Rosario, hoy en Bahía Blanca y así. Él es la mano derecha de Nico Vázquez y está muy presente en la obra de Rocky. No es un detalle menor”, aseguró.

Frente a ello, la periodista aseguró: “A mí me hablan desde adentro y me van contando que, si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro ”.

“Esto trae repercusiones a nivel familiar. Hay que dar explicaciones, enviar comunicados y la relación entre ellos está así”, concluyó.

Gimena Accardi Andrés Gil

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Si de palabra autorizada se trata para opinar, nadie se opone a lo que dice Mirtha Legrand. La conductora se animó a meterse en el chimento del mes, luego de la confesión de Gimena Accardi de haberle sido infiel a su marido, Nicolás Vázquez. Y La Chiqui fue lapidaria con el comportamiento de la actriz.

En un nuevo programa de La Noche de Mirtha por El Trece, la conductora invitó a hablar sobre el tema cuando analizaban, junto a Karina Iavícoli lo que lleva semanas con polémicas y un divorcio express.

Fiel a su estilo no se guardó nada: “Una infidelidad se oculta, no se comenta. Cómo habló ella, largo a cámara, no se explican esas cosas”. “¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?”, consultó periodista, a lo que la madre de Marcela Tinayre respondió destrozano a la actriz: “Sí, porque a él (Nicolás Vázquez) lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno existe”.