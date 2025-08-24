IR A
Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

La conductora de La Noche de Mirtha se metió en la polémica y opinó sobre la postura de la actriz por salir a reconocer su engaño a su marido y que terminó con el divorcio entre ambos tras 18 años de relación.

“Lo dejó como un cornudo

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó Mirtha Legrand 

Si de palabra autorizada se trata para opinar, nadie se opone a lo que dice Mirtha Legrand. La conductora se animó a meterse en el chimento del mes, luego de la confesión de Gimena Accardi de haberle sido infiel a su marido, Nicolás Vázquez. Y La Chiqui fue lapidaria con el comportamiento de la actriz.

tras la confesion, gimena accardi publico el primer video con andres gil en bahia blanca
Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

En un nuevo programa de La Noche de Mirtha por El Trece, la conductora invitó a hablar sobre el tema cuando analizaban, junto a Karina Iavícoli lo que lleva semanas con polémicas y un divorcio express.

Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y cómo él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él”, comenzó la panelista de Intrusos.

En ese momento, La Chiqui la interrumpió dando su opinión, y fiel a su estilo no se guardó nada: “Una infidelidad se oculta, no se comenta. Cómo habló ella, largo a cámara, no se explican esas cosas”.

Iavícoli intentó explicar la postura de la actriz, quien aseguró que fue “un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla”. “¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?”, consultó periodista, a lo que la madre de Marcela Tinayre respondió destrozano a la actriz: “Sí, porque a él (Nicolás Vázquez) lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno existe”.

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

En medio de la polémica que terminó con el divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la actriz continúa con sus compromisos laborales junto a Andrés Gil, compañero de la obra de teatro y señalado como el “tercero en discordia”. Sin embargo, dando vuelta la página, Accardi publicó un video con su compañero de teatro en redes sociales.

Después de haber confesado su infidelidad, la actriz reconoció que dejó de usar sus redes sociales por los agravios que estaba recibiendo, sin embargo, ahora parece que volvió a utilizarlas para promocionar la obra que está protagonizando y comenzó su gira por el país.

En su primera presentación en el sur de la provincia de Buenos Aires, Gime publicó en sus redes social un breve video de lo que fue la presentación en Bahía Blanca con la respuesta del público: en un teatro lleno, la pareja se llevó una gran ovación, con una sala aplaudiendo de pie. "Muchas gracias, Bahía Blanca por tanto amor", escribió.

