Parecía un noticia deportiva de LeBron James pero fue una buena jugada de marketing

El jugador de la NBA publicó un mensaje en donde insinuaba su retirada y al final era sólo un anuncio.

LeBron James disputará su 23ª temporada en la NBA a partir del próximo 21 de octubre.

El basquetbolista LeBon James hizo un enigmático posteo en redes sociales que en vez de su "retirada" fue un lanzamiento de marketing.

FIFA confirmó la sanción a Ota.
"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre,", publicó en X este lunes, y se dispararon las especulaciones sobre el futuro del deportista de la NBA.

Finalmente, el jugador estadounidense anunció de 41 años anunció su unión con Hennessey. El golpe de efecto transformó lo que iba a ser una noticia deportiva en un spot publicitario de alto impacto.

LeBron James se convirtió en profesional tras una trayectoria universitaria destacada, en la que fue comparado con Michael Jordan, Magic Johnson y otras grandes figuras históricas incluso antes de cumplir dieciocho años. Es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

LeBron James disputará su 23ª temporada en la NBA a partir del próximo 21 de octubre. Consiguió 4 anillos de la NBA, 4 MVPs de las Finales, 4 MVPs de la temporada regular, 21 selecciones para el All Star, el récord de puntos en la historia de la competición. Es el primer jugador de la historia en compartir cancha con su hijo.

Hennessy es una reconocida marca francesa de coñac, un tipo de brandy elaborado con uvas en la región de Cognac, Francia, a partir de 1765 por Richard Hennessy. La compañía es ahora propiedad del conglomerado de lujo LVMH y es una de las casas de coñac más prestigiosas del mundo. Sus productos se distinguen por su envejecimiento en barricas de roble francés.

