Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

El entrenador de 69 años no asistió a los últimos entrenamientos ni partidos del Xeneize, lo que generó una profunda preocupación en el club.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, permanece internado en su domicilio con pronóstico reservado , lo que generó una profunda preocupación en el club y entre sus seguidores ya que lidia con un cuadro de debilidad física que lo marginó de sus funciones presenciales al frente del primer equipo.

Russo se encuentra acompañado por sus familiares en su domicilio, luego de ser internado a mediados de septiembre pasado para realizarse una serie de estudios. Pese a que fue dado de alta y volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos partidos de Boca, permanece en su casa ya que enfrenta un cuadro de debilitamiento general. El DT había sido diagnosticado con cáncer de próstata y de vejiga en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

El Xeneize emitió este lunes el primer parte sobre la salud del entrenador de 69 años, en medio de la inquietud por su salud. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", expresó el club de La Ribera en un comunicado.

En tanto, el DT no estuvo al frente de la dirección técnica del equipo en la derrota 2-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela y luego en la goleada 5-0 sobre Newell's en la Bombonera , por lo que delegó su función en Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez , sus principales colaboradores. Pese a su ausencia física, el cuerpo técnico aseguró que el DT se mantiene en contacto permanente y está al tanto de todas las decisiones.

En tal sentido, luego de la victoria contra la Lepra, el mediocampista Leandro Paredes, uno de los principales referentes de Boca, respaldó a Russo y le dedicó el triunfo. "Es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", marcó.

Por lo pronto, Boca regresó a los entrenamientos este martes de cara al partido del sábado con Barracas Central, en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Clausura 2025, nuevamente con Úbeda y Rodríguez al frente. Además, tampoco estuvo Paredes ya que fue convocado a la Selección argentina por la próxima doble fecha FIFA, en la que la albiceleste enfrentará a Venezuela el viernes y a Puerto Rico el lunes en unos amistosos en Estados Unidos.

El apoyo de los clubes a Miguel Ángel Russo por su salud

Distintas instituciones deportivas respaldaron al DT y enviaron su apoyo por su estado de salud en las redes sociales. "¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos", expresó Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Rosario Central expuso: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón".

"Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!" 'Todo se cura con amor'", marcó Millonarios de Colombia.

En tal sentido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, expresó: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".