7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

El entrenador de 69 años no asistió a los últimos entrenamientos ni partidos del Xeneize, lo que generó una profunda preocupación en el club.

Por
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Prensa de Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, permanece internado en su domicilio con pronóstico reservado, lo que generó una profunda preocupación en el club y entre sus seguidores ya que lidia con un cuadro de debilidad física que lo marginó de sus funciones presenciales al frente del primer equipo.

Este jugador suma pocos minutos en Boca.
Te puede interesar:

El calvario que está viviendo uno de los futbolistas de Boca que era muy querido por el hincha

Russo se encuentra acompañado por sus familiares en su domicilio, luego de ser internado a mediados de septiembre pasado para realizarse una serie de estudios. Pese a que fue dado de alta y volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos partidos de Boca, permanece en su casa ya que enfrenta un cuadro de debilitamiento general. El DT había sido diagnosticado con cáncer de próstata y de vejiga en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

El Xeneize emitió este lunes el primer parte sobre la salud del entrenador de 69 años, en medio de la inquietud por su salud. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", expresó el club de La Ribera en un comunicado.

miguel angel russo
Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo.

En tal sentido, luego de la victoria contra la Lepra, el mediocampista Leandro Paredes, uno de los principales referentes de Boca, respaldó a Russo y le dedicó el triunfo. "Es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", marcó.

Por lo pronto, Boca regresó a los entrenamientos este martes de cara al partido del sábado con Barracas Central, en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Clausura 2025, nuevamente con Úbeda y Rodríguez al frente. Además, tampoco estuvo Paredes ya que fue convocado a la Selección argentina por la próxima doble fecha FIFA, en la que la albiceleste enfrentará a Venezuela el viernes y a Puerto Rico el lunes en unos amistosos en Estados Unidos.

El apoyo de los clubes a Miguel Ángel Russo por su salud

Distintas instituciones deportivas respaldaron al DT y enviaron su apoyo por su estado de salud en las redes sociales. "¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos", expresó Estudiantes de La Plata.

Estudiantes tuit Russo
La publicación de Estudiantes de La Plata.

La publicación de Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Rosario Central expuso: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón".

Rosario Central tuit Russo
La publicación de Rosario Central.

La publicación de Rosario Central.

"Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!" 'Todo se cura con amor'", marcó Millonarios de Colombia.

Millonarios tuit Russo
La publicación de Millonarios.

La publicación de Millonarios.

En tal sentido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, expresó: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".

Chiqui Tapia tuit Russo
La publicación de Chiqui Tapia.

La publicación de Chiqui Tapia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Pelusa y el Huevo discuten en Boca-Colón por el Apertura 95.

"Segurola y Habana 4310...", a 30 años de la histórica frase de Maradona para Toresani en su vuelta al fútbol y a Boca

Riquelme, presidente de Boca, junto a Russo.

Boca emitió un parte médico sobre la delicada salud de Miguel Russo

Russo no estuvo presente en el triunfo ante Newells y lo siguió desde su casa.

Preocupación en Boca por la salud de Russo: "Está débil"

Este jugador no pudo afianzarse en la Primera de Boca.

Pasó por Boca, tuvo que trabajar de Uber y ahora ataja en el Ascenso

Boca le ganó a Newells en la Bombonera.
play

Boca aplastó 5-0 a Newell's, es el líder de su zona en el Clausura y se acomodó en la tabla anual

Boca viene de tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Sin Russo, Boca recibe a Newell's para intentar volver al triunfo

Rating Cero

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe.

¿Es una pareja abierta? Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe

Sorpresa en Netflix: una película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples
play

Sorpresa en Netflix: esta película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.

Quedaron definidos los primeros semifinalistas de La Voz Argentina

Stanley Tucci interpretará a un asesino que ayudará a una periodista a detener a otro delincuente.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que te atrapa como ninguna

Si sos fanático de las historias oscuras, esta serie es para vos.
play

Está en Netflix y una serie súper entretenida para ver de un tirón el finde largo de octubre

últimas noticias

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

Hace 34 minutos
LeBron James disputará su 23ª temporada en la NBA a partir del próximo 21 de octubre.

Parecía un noticia deportiva de LeBron James pero fue una buena jugada de marketing

Hace 44 minutos
El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Hace 47 minutos
play

Milei aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras la habilitación de la Corte

Hace 48 minutos
Cada tipo de mate requiere su propio método de curado y limpieza.

Por qué hay que curar el mate: un paso que no todos tienen ganas de hacerlo pero es necesario

Hace 50 minutos