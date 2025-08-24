IR A
IR A

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ambos protagonizan la obra de teatro En otras palabras y, durante su gira por el país, volvieron a subirse a los escenarios juntos. Este domingo será la segunda función.

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

En medio de la polémica que terminó con el divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la actriz continúa con sus compromisos laborales junto a Andrés Gil, compañero de la obra de teatro y señalado como el “tercero en discordia”. Sin embargo, dando vuelta la página, Accardi publicó un video con su compañero de teatro en redes sociales.

Alberto Martín construyó una exitosa carrera en el espectáculo argentino.
Te puede interesar:

Murió Alberto Martín, reconocido y querido actor argentino, después de atravesar una dura enfermedad

Después de haber confesado su infidelidad, la actriz reconoció que dejó de usar sus redes sociales por los agravios que estaba recibiendo, sin embargo, ahora parece que volvió a utilizarlas para promocionar la obra que está protagonizando y comenzó su gira por el país.

En su primera presentación en el sur de la provincia de Buenos Aires, Gime publicó en sus redes social un breve video de lo que fue la presentación en Bahía Blanca con la respuesta del público: en un teatro lleno, la pareja se llevó una gran ovación, con una sala aplaudiendo de pie. "Muchas gracias, Bahía Blanca por tanto amor", escribió.

Embed

“El recibimiento del público fue impresionante”, señalaron desde la organización. La obra, que ya se presentó en distintas ciudades del país, se presentará nuevamente este domingo y luego continuará con nuevas funciones en las próximas semanas.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

La actriz Candela Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi. Las repercusiones llegaron después de que la exmujer de Nico Vázquez confesó un "desliz" mientras estuvieron juntos por 18 años.

El escándalo aumentó después de que Accardi confesara públicamente su infidelidad. La pareja de actores está junta hace más de 10 años y tiene un bebé de 9 meses, y a su vez son amigos entre si. Además, Vázquez dirige la obra de teatro de su exesposa y Gil.

Candela Vetrano reapareció luego de las versiones que vincula a Accardi y Andrés Gil

Mientras Gil respondió que la versión sobre él y Gimena "es absolutamente falsa”, y Vetrano habría llamado directamente a quien era su amiga buscando un explicación. "Anoche hubo muchos llamados cruzados", reveló la panelista Yanina Latorre.

La mediática contó que el periodista Guido Záffora habló con Vetrano y según dijo: "Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con ella, la habría llamado a ella (Gimena) y ella le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.
play

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 8 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 9 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 14 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 15 minutos
La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Hace 26 minutos