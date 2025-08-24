Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ambos protagonizan la obra de teatro En otras palabras y, durante su gira por el país, volvieron a subirse a los escenarios juntos. Este domingo será la segunda función.

En medio de la polémica que terminó con el divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez , la actriz continúa con sus compromisos laborales junto a Andrés Gil , compañero de la obra de teatro y señalado como el “tercero en discordia”. Sin embargo, dando vuelta la página, Accardi publicó un video con su compañero de teatro en redes sociales.

Después de haber confesado su infidelidad, la actriz reconoció que dejó de usar sus redes sociales por los agravios que estaba recibiendo, sin embargo, ahora parece que volvió a utilizarlas para promocionar la obra que está protagonizando y comenzó su gira por el país.

En su primera presentación en el sur de la provincia de Buenos Aires, Gime publicó en sus redes social un breve video de lo que fue la presentación en Bahía Blanca con la respuesta del público: en un teatro lleno, la pareja se llevó una gran ovación, con una sala aplaudiendo de pie. "Muchas gracias, Bahía Blanca por tanto amor", escribió.

“El recibimiento del público fue impresionante”, señalaron desde la organización. La obra, que ya se presentó en distintas ciudades del país, se presentará nuevamente este domingo y luego continuará con nuevas funciones en las próximas semanas.

Juntos en la gira Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca junto a Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia. #mediodiabienarriba pic.twitter.com/HiMtnAp8m1

Por su parte, Gil solo publicó en sus historias de Instagram un video este sábado adelantando que estaba rumbo a Bahía Blanca para la función. “En un ratito nos vemos”, escribió. Y posteriormente reposteó la promoción de ambas funciones que hicieron desde la cuenta oficial de la obra .

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

La actriz Candela Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi. Las repercusiones llegaron después de que la exmujer de Nico Vázquez confesó un "desliz" mientras estuvieron juntos por 18 años.

El escándalo aumentó después de que Accardi confesara públicamente su infidelidad. La pareja de actores está junta hace más de 10 años y tiene un bebé de 9 meses, y a su vez son amigos entre si. Además, Vázquez dirige la obra de teatro de su exesposa y Gil.

Candela Vetrano reapareció luego de las versiones que vincula a Accardi y Andrés Gil

Mientras Gil respondió que la versión sobre él y Gimena "es absolutamente falsa”, y Vetrano habría llamado directamente a quien era su amiga buscando un explicación. "Anoche hubo muchos llamados cruzados", reveló la panelista Yanina Latorre.

La mediática contó que el periodista Guido Záffora habló con Vetrano y según dijo: "Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con ella, la habría llamado a ella (Gimena) y ella le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada".