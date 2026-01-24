IR A
Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

En medio del escándalo, se conocieron detalles sobre la situación de la actriz, que atraviesa este duro momento personal.

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.
En la transmisión de La Mañana con Moria, la conductora Moria Casán habló sobre la separación entre Siciliani y Castro, que no pasó desapercibida y llegó hasta Matt Damon y Ben Affleck. Según el relato de Moria, contó que "después del teatro un día nos reunimos con unos amigos y la gran Gri Siciliani para celebrar la ficción-realidad".

Este encuentro derivó en una charla entre ambas sobre cómo Griselda lleva adelante la separación, a lo que Moria aseguró que "está bárbara, está muy metida en la finalización de la serie de mi vida en la que ella forma parte y que está extraordinaria; también está muy metida en la nueva película Felicidades, que empieza a filmar ahora con Capuzoto, Suar, dirección Alex de la Iglesia".

Aunque no dejó pasar por alto un detalle: "En cuanto a ella, está muy bien de ánimo, está relajada, está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí”.

Si bien ni Castro ni Sicilian contaron cómo era la relación que mantenían de puertas para adentro, Moria se aseguró de aclarar que "ellos nunca han vivido juntos, no es que el hombre se fue de la casa con una valijita, él está en Mar del Plata con los hijos, eso sería en la verticalidad, pero en la horizontalidad esta pareja sigue gente, sigue, tienen piel, mi amor, tienen pasión".

El dolor de Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani es el escándalo del verano y parece no tener fin. Luego del cruce con Sabrina Rojas y de la palabra de su pareja, fue el propio actor quien salió a hablar para hacerse cargo de la situación. Según relató la periodista de C5N Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), él le reconoció que se "mandó una gran cagada" y que "perdió al amor de su vida".

"Él no quiere hablar públicamente, pero estaba arrepentidísimo por todo lo que viene pasando. Interpreto que, obviamente, no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Es muy difícil la situación", relató Shaw.

Griselda Siciliani Luciano Castro

Siciliani, sin embargo, había asegurado que todavía está en pareja con el actor, aunque se encargó de aclarar que no quería hablar de su vida privada: "No es un tema mío, no es un tema que yo expuse. Nunca hablo de mi intimidad, jamás, ni en mis redes. Ni de la intimidad de nadie, menos de otros".

Antes de esta charla con Pía Shaw, Castro había tenido un fuerte cruce con Celina Hernández, de América TV. “Mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, le reclamó, ante la insistencia de la comunicadora para tener alguna declaración.

