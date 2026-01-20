Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.
En medio del escándalo mediático entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, la periodista Pia Shaw contó todos los detalles del vínculo actual entre ambos y reveló los detalles de la charla que tuvo en exclusiva con el actor: están separados tras la infidelidad del actor.
De este modo, se confirmó la separación, ya que habló de su romance en pasado. "Él no quiere hablar públicamente, pero estaba arrepentidísimo por todo lo que viene pasando. Interpreto que, obviamente, no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Es muy difícil la situación", indicó Pía.
Antes de esta charla con Pía Shaw, Castro había tenido un fuerte cruce con Celina Hernández, de América TV. “Mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, le reclamó, ante la insistencia de la comunicadora para tener alguna declaración.
Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani
Borrell tiene 28 años y es de nacionalidad danesa, aunque se encuentra en Madrid desde agosto de 2025. En su cuenta de Instagram marca que es bailarina, actriz y profesora de danés y español, mientras que también publicó varias fotos y videos de sus trabajos.
"Días de rodaje, baile, actuación, amigos, familia y más", expresó en una de sus publicaciones, en la que se la observa en un set de rodaje. "El baile siempre me hace crecer, y aún más cuando estoy rodeada de gente inspiradora", señaló en otro posteo.
En el programa de televisión Puro Show, revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con la actriz cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en agosto de 2025.