IR A
IR A

Tras el escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas cruzó con todo a Griselda Siciliani

La actriz apuntó contra la actual pareja de Luciano Castro, el padre de sus hijos, y consideró que la actitud que toman de esconderse de la prensa no es la adecuada.

Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani.

Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani.

Redes sociales

La modelo Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani luego de que la actriz se niegue a hablar con la prensa tras la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro y lanzó una determinante frase: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”.

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.
Te puede interesar:

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

Ante los rumores de la separación entre Castro y Siciliani tras la filtración de los audios del actor donde se evidencia que invitó a una española a verse en medio de su relación monógama con Siciliani.

La actriz había indicado: “Con Luciano estamos en pareja. No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”. Fue entonces que Rojas respondió: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Griselda Siciliani Luciano Castro

“Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo: ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’. En el momento en que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso, al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, sumó.

Y disparó: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta de que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando. Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

Sabrina Rojas, en pareja.

Sabrina Rojas reveló que está saliendo con un joven 15 años menor que ella: "A veces los chicos te cautivan"

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 26 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 29 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 30 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 31 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 33 minutos