Tras el escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas cruzó con todo a Griselda Siciliani La actriz apuntó contra la actual pareja de Luciano Castro, el padre de sus hijos, y consideró que la actitud que toman de esconderse de la prensa no es la adecuada. + Seguir en







Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani. Redes sociales

La modelo Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani luego de que la actriz se niegue a hablar con la prensa tras la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro y lanzó una determinante frase: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”.

Ante los rumores de la separación entre Castro y Siciliani tras la filtración de los audios del actor donde se evidencia que invitó a una española a verse en medio de su relación monógama con Siciliani.

La actriz había indicado: “Con Luciano estamos en pareja. No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”. Fue entonces que Rojas respondió: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Griselda Siciliani Luciano Castro “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo: ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’. En el momento en que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso, al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, sumó.