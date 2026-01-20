Tras el escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas cruzó con todo a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani.
Redes sociales
La modelo Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani luego de que la actriz se niegue a hablar con la prensa tras la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro y lanzó una determinante frase: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”.
Ante los rumores de la separación entre Castro y Siciliani tras la filtración de los audios del actor donde se evidencia que invitó a una española a verse en medio de su relación monógama con Siciliani.
La actriz había indicado: “Con Luciano estamos en pareja. No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”. Fue entonces que Rojas respondió: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.
“Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo: ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’. En el momento en que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso, al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, sumó.
Y disparó: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta de que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando. Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada”.