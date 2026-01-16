IR A
Matt Damon y Ben Affleck imitaron la frase viral de Luciano Castro: "Buen día, guapa"

En diálogo con Barbie Simons, las estrellas de Hollywood se pusieron, por un momento, en el rol del galán argentino.

Las estrellas de Hollywood Matt Damon y Ben Affleck aceptaron el reto e imitaron la frase más viral en la Argentina de la última semana, que tuvo como protagonista al actor Luciano Castro: "Buen día, guapa".

¿Vale la pena ir al cine a ver Exterminio: El templo de huesos?

La periodista Barbie Simons dialogó en exclusiva con los actores con motivo del estreno de The Rip y el encuentro motivó un desopilante, con Affleck y Damon jugando a ser por un momento el galán argentino.

Castro quedó envuelto en una polémica por haberle sido infiel a Griselda Siciliani hace meses, cuando el actor habría tenido un acercamiento con una joven actriz española cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en el agosto del año pasado.

En ese contexto, habría conocido a una joven 28 años y comenzado un intercambio que fue más allá de lo profesional con él, que tiene 50. “Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de él, le dije 'regresaste'. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más”, expresó la bailarina y actriz Sarah Borrell.

Él la había invitado a ver la obra, pero reveló que nunca fue. En otra charla por WhatsApp la invitó a fumar marihuana, pero tampoco accedió y lo que sí habría ocurrido fue un beso en la calle, en los encuentros casuales que solían tener, pero hasta el momento nunca le dijo que era argentino. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, concluyó la bailarina, que decidió cortar la conversación ya que el actor seguía insistiendo en volver a encontrarse.

Pero lo que terminó haciéndose viral fueron los mensajes que Castro le envió a la joven con un marcado acento español entre los que, entre otros, estaba la famosa que ahora replicaron los actores de Hollywood.

