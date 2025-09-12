El guiño del Indio Solari a Lali Espósito por su homenaje a los Redonditos de Ricota El músico compartió un video del show de la artista en Vélez con un fragmento del clásico de los Redondos Vencedores vencidos.







Lali Espósito se consagró este 2025 por ser la artista con más shows agotados en el estadio de Vélez Sarsfield, en donde cantó sus éxitos N5 y Diva y canciones del último álbum.

La artista deslumbró con los temas de su último trabajo como No vayas a atender cuando el demonio llama y Payaso y sorprendió a todos con un fragmento de Vencedores vencidos, un clásico de los Redonditos de Ricota. Esto fue replicado en redes sociales por el Indio Solari.

El músico avaló la versión que hizo la cantante, y se vio como un apoyo a la joven que es atacada por el gobierno de Javier Milei por su postura política.

Por su interpretación de "Vencedores Vencidos" del Indio Solari con Los Redondos.

