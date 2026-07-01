Renunció un conductor de Telefe a un mes del final del programa: el polémico motivo

Luego de ganar MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas fue confirmado para viajar al Mundial 2026 con Marley en Por el mundo. Sin embargo, en la mitad del viaje y de las transmisiones, el influencer renunció porque priorizó otros proyectos. ¿Qué pasó?
La noticia la brindó Pía Shaw en Sálvese Quien Pueda en América TV: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.
Yanina Latorre, la conductora del programa, se quejó de la decisión del influencer: “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”. A lo que Pía intervino y aseguró que “ya estaba pautado desde antes” y su reemplazante será Momi Giardina.
Ante esto, Latorre analizó: “Consiguió un laburo mejor y se va”. Sin embargo, Ian Lucas había contado en la previa que Telefe no le pagaba y que lo hacía por la visibilidad que le daba estar al aire con el canal. ¿Qué habrá pasado?