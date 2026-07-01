Renunció un conductor de Telefe a un mes del final del programa: el polémico motivo La noticia la dio durante la emisión al aire y explicó que tiene un nuevo proyecto televisivo que lo obliga a viajar. Sin embargo, en redes sociales lo fulminaron. Agregar C5N en









El conductor confirmó la noticia al aire.

Luego de ganar MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas fue confirmado para viajar al Mundial 2026 con Marley en Por el mundo. Sin embargo, en la mitad del viaje y de las transmisiones, el influencer renunció porque priorizó otros proyectos. ¿Qué pasó?

La noticia la brindó Pía Shaw en Sálvese Quien Pueda en América TV: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.

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Pia Shaw cuenta que fue el último programa de Ian Lucas con Marley.



“Se va a Turquia por trabajo”



“Momi lo cubre hoy y después sigue Vicky Xipolitakis”



“Marley alquiló a la vuelta de lo de Nico Occhiato” — SQP (@SQP_oficial) June 30, 2026 Yanina Latorre, la conductora del programa, se quejó de la decisión del influencer: “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”. A lo que Pía intervino y aseguró que “ya estaba pautado desde antes” y su reemplazante será Momi Giardina.

Ante esto, Latorre analizó: “Consiguió un laburo mejor y se va”. Sin embargo, Ian Lucas había contado en la previa que Telefe no le pagaba y que lo hacía por la visibilidad que le daba estar al aire con el canal. ¿Qué habrá pasado?