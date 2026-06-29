Impactante mensaje y llanto: una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

Una integrante de la casa conmovió a todos tras recibir un mensaje familiar y la placa definitiva dejó a cinco jugadores en riesgo de eliminación.

La noche de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por un momento de máxima tensión emocional cuando Tamara Paganini recibió un mensaje de su entorno más cercano durante una cena especial con Santiago del Moro dentro de la casa. La participante no pudo contener las lágrimas luego de leer la palabra elegida por su familia y su novio: “Activá” , un término que lejos de darle tranquilidad generó una reacción inesperada.

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

El episodio ocurrió en una jornada donde los jugadores participaban de una propuesta especial de la producción, con una dinámica inspirada en una coreografía de Barbie y un encuentro cargado de emociones. Sin embargo, el clima festivo cambió cuando llegó el turno de Tamara y la palabra entregada por Del Moro comenzó a generar dudas, incomodidad y angustia en la participante.

Frente a sus compañeros, Tamara Paganini intentó interpretar el mensaje recibido, pero mostró señales de preocupación y desconcierto. La jugadora de la edición Generación Dorada manifestó que no sabía qué querían decir sus familiares con esa palabra y dejó entrever que podía estar relacionada con su forma de jugar dentro del reality, sus conflictos o la necesidad de mostrarse más activa dentro de la competencia.

El momento más fuerte llegó cuando rompió el papel con la palabra y terminó quebrándose. Entre lágrimas, expresó que no estaba bien y lanzó una frase que encendió todas las alarmas entre los fanáticos del programa: “No puedo más, me quiero ir” . Luego pidió hablar en el confesionario con los profesionales y la producción, dejando abierta la posibilidad de un abandono voluntario de la casa.

Quiénes quedaron en la placa de nominados definitiva de Gran Hermano

Mientras la crisis de Tamara Paganini se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, el juego continuó y quedó definida la placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de la cena de nominados, varios participantes lograron salir de la zona de riesgo gracias al respaldo del público, reduciendo la lista de candidatos a cinco jugadores.

Los participantes que quedaron finalmente en peligro de abandonar la casa son Emanuel Di Gioia, Steffany “Campanita” Pereira, Yisela “Yipio” Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. Uno de ellos será eliminado en la gala prevista para este lunes, donde el público tendrá la última palabra.

Durante la instancia previa, la audiencia salvó a Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel Ibero, quienes dejaron de estar en riesgo y modificaron completamente el panorama de la competencia. Con esos movimientos, la placa negativa quedó reducida a los cinco nombres finales.

La placa con los nominados de la semana 18. Telefe

La gala de eliminación promete ser una de las más intensas de esta edición, no solo por la definición del nuevo eliminado sino también por la incertidumbre sobre el futuro de Tamara Paganini dentro del reality. La reacción de la participante abrió un nuevo foco de atención en la casa más famosa del país y generó especulaciones sobre si continuará en competencia o decidirá retirarse antes de tiempo.