Cambios en Telefe: confirmaron el reemplazo de un programa La señal anunció modificaciones durante la tarde para las próximas semanas cuando el Mundial 2026 haya finalizado. ¿De qué se trata? Agregar C5N en









Habrá cambios en la grilla de Telefe durante la programación de la tarde.

Con la mente en el final del Mundial 2026, Telefe anunció una serie de cambios en su grilla televisiva y levantó una tira diaria. Esto lleva a que deban reemplazarla al final del ciclo de partidos porque quedará su programación limpia y sorprendió.

En primer lugar, anunciaron que se dejará de emitir Todas las flores, una novela que tenía audiencia diaria, que tenía números altos, pero desistirán para volver a poner un éxito en la pantalla chica. ¿De qué se trata? De Avenida Brasil.

A través de un comunicado oficial emitido por la emisora de Buenos Aires, se detalló que la aclamada telenovela volverá a formar parte de su programación. La estrategia del canal busca revivir el furor y la enorme repercusión que este melodrama generó en el público local durante su primera emisión, consolidándose como una de las ficciones más vistas de la década.

La trama central gira en torno a la intensa historia de Rita, el personaje interpretado por Débora Falabella, quien lleva adelante una incansable cruzada para recuperar la identidad y la vida que su madrastra, Carminha, le robó cuando era apenas una niña. La producción es ampliamente reconocida a nivel internacional por su atrapante narrativa de suspenso, traición y un fuerte trasfondo de drama social.

El horario será durante la tarde en reemplazo de Todas las flores, pero no anunciaron cómo quedará de manera oficial y en qué franja puntual. Quedará esperar

Cuál fue el impacto de Avenida Brasil en Telefe La aclamada producción del país vecino, que vio la luz originalmente en el año 2012, se prepara para desembarcar nuevamente en la pantalla chica local luego de permanecer una larga temporada guardada, generando una gran expectativa entre los fanáticos de los melodramas. Esta atrapante historia se consolidó en su momento como un auténtico suceso de audiencias a lo largo y ancho de América Latina. En Argentina, el impacto no fue menor, cosechando niveles de encendido históricos y un fanatismo pocas veces visto para un producto extranjero, lo que llevó a que las autoridades de la señal la cataloguen con orgullo como “la novela de todos los tiempos”.