Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Brasil El argentino volverá al Interlagos por tercera vez e intentará revertir la mala racha en las últimas carreras y en tierras cariocas. Por Agregar C5N en









Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.

La Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana y esta vez será nada más ni nada menos que el Gran Premio de Brasil para disputar una nueva fecha de la temporada 2026, donde Franco Colapinto intentará revertir la mala racha de las últimas jornadas en la máxima categoría.

Luego de la penalización que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México, el argentino afrontará un fin de semana de actividad en el Autódromo de Interlagos, , mientras que el sábado se correrán la práctica libre 3 y posteriormente, la clasificación. El domingo 8 de noviembre con la carrera.

En Argentina, se podrá seguir toda la jornada que ya cuenta con el nuevo campeón, Kimi Antonelli, a través de Disney Premium + y Fox Sports.

Desde su irrupción en la máxima categoría, el piloto recorrió el circuito con el monoplaza de Williams, en su primer año, y Alpine, pero en ninguno de los dos casos pudo redondear una buena actuación: en el 2024 quedó duodécimo en la carrera sprint y chocó bajo la lluvia en la principal, mientras que en el 2025 se accidentó en la sprint y quedó decimoquinto al día siguiente.

En este 2026, con la presencia de una gran cantidad de público argentino, intentará conseguir buenos resultados y así volver a afianzarse en la categoría reina del automovilismo.