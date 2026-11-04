4 de noviembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Brasil

El argentino volverá al Interlagos por tercera vez e intentará revertir la mala racha en las últimas carreras y en tierras cariocas.

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Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.

Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.

La Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana y esta vez será nada más ni nada menos que el Gran Premio de Brasil para disputar una nueva fecha de la temporada 2026, donde Franco Colapinto intentará revertir la mala racha de las últimas jornadas en la máxima categoría.

El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.
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En Argentina, se podrá seguir toda la jornada que ya cuenta con el nuevo campeón, Kimi Antonelli, a través de Disney Premium + y Fox Sports.

Desde su irrupción en la máxima categoría, el piloto recorrió el circuito con el monoplaza de Williams, en su primer año, y Alpine, pero en ninguno de los dos casos pudo redondear una buena actuación: en el 2024 quedó duodécimo en la carrera sprint y chocó bajo la lluvia en la principal, mientras que en el 2025 se accidentó en la sprint y quedó decimoquinto al día siguiente.

En este 2026, con la presencia de una gran cantidad de público argentino, intentará conseguir buenos resultados y así volver a afianzarse en la categoría reina del automovilismo.

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • Práctica libre 1: 9.30
  • Práctica libre 2: 13

Sábado 7 de noviembre

  • Práctica libre 3: 8.30
  • Clasificación: 12

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 11

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