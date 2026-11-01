Tras una sanción, Franco Colapinto cayó al puesto 15, mientras que Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia El piloto argentino terminó octavo y luego saltó al séptimo lugar, pero terminó sin puntos al ser penalizado por no bajar la velocidad lo suficiente ante una bandera amarilla. Mientras que el italiano de 20 años le sacó el récord a Sebastian Vettel y le arrebató el título al campeón de 2025, Lando Norris. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto, piloto argentino en Alpine.

El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó al Gran Premio de México con el objetivo de romper su mala racha tras dos abandonos y cuatro carrera afuera de los primeros 10 lugares y terminó en el puesto ocho. Antes de entrar a los pits en la vuelta 36, el pilarense llegó a ocupar el puesto 8 y volvió a la zona de puntos en la vuelta 42 cuando Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron a boxes.

Tras el final de la carrera, una sanción posterior a Oscar Piastri le hizo subir una posición mas, pero luego los comisarios de la FIA afirmaron que los videos mostraban que que el piloto de Pilar no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple, y le otorgaron una penalización de 10 segundos que lo sacó de la zona de puntos.

Mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse en el campeón más joven este domingo y arrebatarle el récord a Sebastian Vettel, el alemán que se había consagrado con 23 años. A su vez, Lando Norris se convirtió en el peor defensor del título ya que perdió su corona de forma prematura a varias fechas antes que termine el campeonato.

The joy. The elation.



Kimi Antonelli, you have made history today #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wl85T05JF9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 Si bien terminó la carrera de este domingo en el tercer puesto, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, es el primero de la tabla de posiciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con 365 puntos. Norris quedó sexto con 211 puntos y Colapinto se ubicó en la posición 12 con 27 puntos.

En la vuelta 45, Valtteri Bottas chocó contra el muro y tuvo que ingresar el auto de seguridad para frenar la carrera y reanudarla luego de despejar la pista. El piloto finlandés fue trasladado al centro médico del circuito, pero se retiró del choque caminando por sus propios medios.