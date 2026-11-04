A lo Boca: Franco Colapinto correrá con un buzo azul y amarillo en el Gran Premio de Brasil En el marco de una alianza comercial, la escudería Alpine dejó de lado su clásico color rosa y presentó un diseño especial para Interlagos que desató el furor de los hinchas xeneizes. Por Agregar C5N en









El piloto argentino de 23 años llevarán los colores de su equipo en el buzo antiflama. @AlpineF1Team

La escudería Alpine sorprendió al mundo del automovilismo de cara al Gran Premio de San Pablo al revelar la indumentaria especial que vestirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en el autódromo José Carlos Pace. Para esta cita del calendario de la Fórmula 1, el equipo francés abandonará de manera temporal su tradicional mameluco rosa para adoptar un diseño donde predomina el amarillo. El cambio estético responde a un acuerdo de patrocinio con la firma de comercio electrónico Mercado Libre, sponsor principal del piloto argentino y de la estructura con sede en Enstone.

La elección cromática generó un impacto inmediato en la Argentina por la inevitable asociación con los colores de Boca, club del cual Colapinto es reconocido simpatizante. La coincidencia adquiere un matiz particular al producirse pocos días después de la victoria xeneize en el Superclásico, acontecimiento del que el corredor de Pilar estuvo al tanto durante su participación previa en México. La repercusión en redes sociales fue tal que la propia cuenta oficial del club de la Ribera reaccionó al posteo del equipo francés con la célebre frase de Carlos Bianchi: "Perdón, ¿Esto es Boca?".

Locked in with yellow for São Paulo pic.twitter.com/d68Z9MIZAd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 4, 2026 En cuanto a las especificaciones técnicas del vestuario, la indumentaria antiflama presenta una base amarilla con detalles azules en los laterales, hombros, muñecas y piernas, complementada con botas y guantes a juego. De forma complementaria, Colapinto mantendrá en su casco los símbolos patrios representados por la bandera nacional y el Sol de Mayo en la parte posterior junto a su número 43. Su compañero de escuadra, el francés Gasly, utilizará la misma combinación cromática durante las jornadas de actividad en suelo brasileño.

La renovación visual coincide con la búsqueda de recuperación deportiva para Alpine tras un complejo paso por el Gran Premio de México. En aquella carrera, el argentino había cruzado la línea de meta en el octavo lugar, pero una recargo posterior de diez segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla lo relegó a la decimoquinta posición. Con este antecedente, el piloto buscará cortar una racha de cinco competencias consecutivas sin sumar puntos, registro que se remonta a su séptimo puesto obtenido en Madrid.

La respuesta de Boca al posteo de Alpine con los colores azul y amarillo. Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Brasil Viernes 6 de noviembre