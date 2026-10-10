Categórica frase de Maia Reficco contra Franco Colapinto tras separarse: "Él es..."

La cantante confirmó la ruptura y explicó que tienen vidas muy diferentes, por lo que sus tiempos no iban de la mano. Sin embargo, lanzó un dardo contra el piloto.

Maia Reficco confirmó que su relación con Franco Colapinto llegó a su fin y por primera vez habló sobre la ruptura, explicó los motivos que llevaron a la separación y dejó en claro que, por el momento, no hay posibilidades de una reconciliación. Además, le lanzó un dardo sobre su soltería.

“Yo estoy muy bien. Fran y yo no estamos más juntos”, reconoció la artista en Puro Show. De esta manera, puso fin a las especulaciones sobre el vínculo que había despertado interés tanto por la popularidad internacional del piloto de Fórmula 1 como por la trayectoria de Reficco en la música y la actuación.

A pesar de la ruptura, Maia dejó en claro que el cariño por su expareja continúa. “Le deseo lo mejor, lo quiero mucho, así que todo bien”, expresó. La cantante se refirió a Colapinto con afecto, aunque mantuvo su postura sobre el final de la relación.

Al explicar los motivos de la separación, Reficco señaló las dificultades para sostener el vínculo debido a las exigencias laborales y la distancia entre ambos . “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”, resumió. Los compromisos profesionales de cada uno y la actividad del piloto en la Fórmula 1 hicieron más difícil mantener la relación.

Durante la entrevista, también le preguntaron por las interacciones y los coqueteos de Colapinto en las redes sociales. Entre risas, Maia respondió: “Él es un hombre soltero, él puede hacer lo que quiera”. ¿Está enojada?

Franco Colapinto habló por primera vez del incidente con Lando Norris y cómo quedó la relación con Flavio Briatore y Pierre Gasly

Franco Colapinto habló por primera vez del fuerte cruce que protagonizó con Lando Norris y cómo quedó la relación con Flavio Briatore y su compañero Pierre Gasly después del choque en Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El piloto dio las explicaciones correspondientes intentando bajar las repercusiones que hubo e intentar dar vuelta la página para pensar de lleno en lo que será su primera participación en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Una semana después de lo que pasó en las pistas, el pilarense reconoció que después de perder puntos en la fecha anterior, Flavio Briatore estaba enojado, “como todos en el equipo”, sin embargo, aseguró que “como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante”.

También destacó la figura y manera en la que Briatore manejó la situación interna: “Es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas”.

Por otra parte, negó que este sea su “peor momento” y si bien aclaró que “hay momentos más complicados que otros”, destacó que “lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona”. “Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí”, analizó intentando dar vuelta la página y enfocarse en este fin de semana que será su primera vez en la pista de Malasia.