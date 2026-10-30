Franco Colapinto afuera de la primera práctica de la Fórmula 1 en México: por qué no corre El piloto argentino de Alpine no formará parte de la sesión de entrenamientos inicial en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por Agregar C5N en









El piloto argentino Franco Colapinto no formará parte de la primera práctica libre del Gran Premio de México, que se disputará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la fecha 19 de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La ausencia del oriundo de Pilar se debe exclusivamente a una cuestión reglamentaria: debe cederle su Alpine número 43 a un novato, en este caso el italiano Gabriele Mini, que hará su presentación en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El joven europeo de 21 años integra la Academia Alpine desde 2023 y terminó en el cuarto puesto del campeonato de Fórmula 2, producto de dos triunfos y otros siete podios. Si bien hasta el momento no participó de una práctica libre de F1, ya tuvo contacto con estos vehículos mediante ensayos privados al volante del A525 de la temporada anterior.

Colapinto volverá a competir en la segunda práctica de la F1, que se llevará a cabo desde las 19. México se presenta como un verdadero desafío para el argentino, que viene de abandonar en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del decimotercer puesto obtenido en Malasia. Es decir, cuatro jornadas seguidas sin poder sumar unidades.