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Quiénes fueron los dos participantes que salieron de la placa de nominados de Gran Hermano

Una votación del público modificó la lista de candidatos a abandonar la casa y aportó algo de alivio en una noche cargada de fuertes cruces.

Dos jugadores abandonaron la placa y continuarán una semana más.

Dos jugadores abandonaron la placa y continuarán una semana más.

El clima está cada vez más picante en Gran Hermano: Generación Dorada y la placa de nominados para abandonar la casa sufrió una fuerte modificación. Después de una gala para el infarto, la nómina definitiva de nominados se achicó gracias a la intervención directa de los espectadores, quienes con su voto decidieron rescatar a dos de los hermanitos que estaban en la cuerda floja.

Mariela Prieto, participante de Gran Hermano.
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En una noche que estuvo marcada a fuego por los cruces cara a cara y las discusiones subidas de tono, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia respiraron aliviados al enterarse de que habían sido los elegidos para salir de la placa de nominados. La noticia provocó festejos entre sus aliados y, al mismo tiempo, caras largas y mucha bronca en el resto de los compañeros, repercutiendo al instante en el afuera.

A raíz de estas salvaciones, la nómina de integrantes que todavía corren riesgo de quedar afuera del reality de Telefe se redujo drásticamente. Ahora son solamente cinco los jugadores que dependen de la votación del público para ver si arman las valijas o si consiguen estirar su permanencia en el juego una semana más, estirando la agonía de cara a una definición que promete ser voto a voto.

De esta manera, quienes quedaron firmes en la placa y deberán someterse al veredicto de la gente, son Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany Pereira (más conocida como “Campanita”), Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham. La cuenta regresiva ya empezó y la tensión no para de crecer de cara a la próxima gala de eliminación.

Santiago del Moro detuvo una fuerte discusión en Gran Hermano

La última cena de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada se transformó en un escenario de altísima tensión que obligó a Santiago del Moro a intervenir. El conductor del reality de Telefe decidió frenar en seco a dos participantes en medio de un cruce que amenazaba con desbordar los límites del programa, lanzándoles una advertencia para dejar en claro que ciertas problemáticas sociales no pueden ser utilizadas como estrategias de convivencia.

El fuerte cruce tuvo como protagonistas a Cinzia y Emanuel, quienes venían sumando chispazos en las últimas jornadas. La situación estalló cuando la participante venezolana tildó a su compañero de machista, lo que provocó una reacción inmediata del oriundo de San Martín. “A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente”, expresó el jugador visiblemente afectado por el señalamiento.

Lejos de calmarse, la discusión levantó temperatura cuando le pasó factura a su compañera exponiendo algo de su pasado familiar. “Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo que la gente sufre en la casa. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso”, disparó Emanuel, dejando en evidencia que el planteo de la joven había tocado una fibra íntima que excedía por completo lo que pasaba dentro del juego.

Ante la gravedad del ida y vuelta, Del Moro interrumpió la transmisión para marcar la cancha con firmeza. “Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego”, sentenció el conductor antes de profundizar su descargo.

Para cerrar, les exigió a los jugadores dejar de recurrir a acusaciones graves para sacar ventajas en la competencia. “Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado”, concluyó, dejando la casa en un silencio absoluto.

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