La verdad por la que Andrea del Boca podría irse de Gran Hermano por decisión de la producción Crecen las versiones en Telefe sobre una drástica medida respecto a la permanencia de la reconocida artista dentro del popular reality. Agregar C5N en









La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella. Redes sociales Los motivos que llevarían a la artista a abandonar la competencia.

Tras una serie de cortocircuitos y especulaciones, la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano parece ser un hecho irreversible, de acuerdo con la información brindada por Yanina Latorre. La reconocida actriz, quien ya se había ausentado del reality de manera transitoria por complicaciones médicas, cruzaría la puerta de salida de forma permanente debido a que, según trascendió, el equipo detrás de cámaras llegó a un punto de saturación con sus constantes reclamos.

La panelista de espectáculos ratificó que la artista viene arrastrando jornadas muy complejas y que el mal clima interno escaló hasta las directivas del programa. "Podrían ser las últimas horas de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano", disparó sin filtros, encendiendo las alarmas sobre el futuro inmediato de una de las figuras más fuertes del ciclo de Telefe.

Redes sociales Para dimensionar el conflicto, la periodista describió la caótica trastienda de lo vivido durante la jornada de este miércoles. "Hoy tuvo uno de sus peores días. Fue seis veces a golpearle la puerta al señor Gran Hermano en el confesionario para quejarse por distintas situaciones", reveló de manera detallada sobre el minuto a minuto del encierro, aportando además un dato lapidario sobre la postura del ojo que todo lo ve: "No le abrieron la puerta".

El momento más critico del informe llegó cuando se expuso la drástica medida que analiza la señal televisiva para forzar el desenlace. "Hoy le podrían dar su peor noticia y es la siguiente: habilitarán la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse". La versión causó un fuerte impacto en el ambiente, sobre todo porque el regreso de la intérprete a la convivencia sin pasar por la instancia del repechaje había instalado el rumor entre el público de que gozaba de ciertos privilegios.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano La semana 17 de Gran Hermano: Generación Dorada cerró con una placa negativa que dejó a siete participantes en la cuerda floja. La gala de nominaciones combinó momentos de mucha tensión, jugadas estratégicas del líder y un fuerte llamado de atención por parte del dueño de la casa que dejó helados a los hermanitos minutos antes de que arrancara la votación en el confesionario.

Matías Hanssen, que tenía los beneficios del liderazgo, pateó el tablero de entrada al usar sus beneficios especiales. Primero le quitó el derecho a votar a cuatro de sus compañeros, dejando formalmente afuera del proceso a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Después, una vez armada la lista de candidatos, tuvo que decidir a quién salvar y eligió a Nenu López, que de esa manera zafó de la placa y se aseguró una semana más en el juego. Gran Hermano Con estos movimientos en vivo, la placa definitiva de cara a la próxima eliminación en el reality de Telefe quedó conformada por Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel "Manu" Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange "Sol" Abraham. Ahora, la continuidad de los siete quedó exclusivamente en manos del voto del público.