Quién es la reconocida periodista deportiva que tendría un romance con un músico argentino

En LAM expusieron que la comunicadora estaría comenzando a una nueva relación con un cantante de cumbia, quien sería su vecino y le cuida el perro.

Sofía Martínez volvió a estar en boca de todos, pero esta vez porque aseguran que la periodista deportivo habría apostado nuevamente al amor , tras su separación con Diego Leuco en 2023, y sería con un músico de una reconocida banda argentina .

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Si bien los protagonistas aún no se pronunciaron al respecto, el romance se dio a conocer luego que en LAM (América TV) revelaron un “enigmático”. El panelista, Pepe Ochoa dejó una seria de pistas hasta dejar entrever que la periodista estaría comenzando un vínculo con un integrante de la banda Agapornis.

“Ella es muy famosa. Condujo, ha paneleado. Él es vecino de esta famosa, se conocieron en una situacion…”, comenzó revelando Ochoa y luego agregó: “Está empezando un vínculo con Sofí Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo. Sofi estaba en Luzu, en vivo en su programa, y ella contó: ‘Estoy acá con mi chongo’”.

Finalmente revelaron que se trata de Juan Cruz Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, una de las bandas más populares de la cumbia pop en Argentina.

Si bien por el momento, ninguno de los dos confirmó el romance ni se los vio juntos públicamente o compartieron fotos juntos, ¿será cuestión de días para que ambos salga a aclarar o desmentir la relación?

Sofi Martínez reveló qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó tras los rumores con Messi

En un stream, Sofí Martínez reveló qué le dijo Antonela Roccuzzo luego de los rumores que la vincularon con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, por su buena relación durante Mundial de Qatar.

“Es verdad. Tiene mucho valor, no tenía mucha necesidad de escribirme y de repente me escribió diciendo: 'Sofi, a la gilada ni cabida'”, recordó durante un programa del canal de YouTube, El Pisco TV.

De invitada en A punto, la comunicadora se sinceró sobre el delicado momento que vivió cuando se la relacionó con el ídolo de fútbol, con quien tuvo una entrevista personal: “Se lo agradezco, porque era un momento en que yo no la estaba pasando nada bien”.