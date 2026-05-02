IR A
IR A

Quién es la reconocida periodista deportiva que tendría un romance con un músico argentino

En LAM expusieron que la comunicadora estaría comenzando a una nueva relación con un cantante de cumbia, quien sería su vecino y le cuida el perro.

Según LAM

Según LAM, Sofi Martínez habría comenzado un romance con el cantante de Agapornis, Juan Cruz Costabel

Freepik

Sofía Martínez volvió a estar en boca de todos, pero esta vez porque aseguran que la periodista deportivo habría apostado nuevamente al amor, tras su separación con Diego Leuco en 2023, y sería con un músico de una reconocida banda argentina.

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.
Te puede interesar:

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Si bien los protagonistas aún no se pronunciaron al respecto, el romance se dio a conocer luego que en LAM (América TV) revelaron un “enigmático”. El panelista, Pepe Ochoa dejó una seria de pistas hasta dejar entrever que la periodista estaría comenzando un vínculo con un integrante de la banda Agapornis.

“Ella es muy famosa. Condujo, ha paneleado. Él es vecino de esta famosa, se conocieron en una situacion…”, comenzó revelando Ochoa y luego agregó: “Está empezando un vínculo con Sofí Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo. Sofi estaba en Luzu, en vivo en su programa, y ella contó: ‘Estoy acá con mi chongo’”.

Finalmente revelaron que se trata de Juan Cruz Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, una de las bandas más populares de la cumbia pop en Argentina.

Sofia Martínez - Juan Cruz Costabel (Agapornis)

Si bien por el momento, ninguno de los dos confirmó el romance ni se los vio juntos públicamente o compartieron fotos juntos, ¿será cuestión de días para que ambos salga a aclarar o desmentir la relación?

Sofi Martínez reveló qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó tras los rumores con Messi

En un stream, Sofí Martínez reveló qué le dijo Antonela Roccuzzo luego de los rumores que la vincularon con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, por su buena relación durante Mundial de Qatar.

“Es verdad. Tiene mucho valor, no tenía mucha necesidad de escribirme y de repente me escribió diciendo: 'Sofi, a la gilada ni cabida'”, recordó durante un programa del canal de YouTube, El Pisco TV.

De invitada en A punto, la comunicadora se sinceró sobre el delicado momento que vivió cuando se la relacionó con el ídolo de fútbol, con quien tuvo una entrevista personal: “Se lo agradezco, porque era un momento en que yo no la estaba pasando nada bien”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.
play

Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

Qué era de la vida de Ale Sergi antes de ser famoso: pocos lo saben

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

La biopic de Michael Jackson recaudó 218 millones de dólares en sólo 4 días y anuncian su secuela

últimas noticias

En la carrera sprint del Gran Premio de Miami, Colapinto largará junto a Lewis Hamilton

Lando Norris se quedó con la Sprint en el Gran Premio de Miami y Colapinto terminó 10°

Hace 43 minutos
El partido correspondiente a la 9° fecha entre San Lorenzo e Independiente será en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45.

San Lorenzo e Independiente, en un clásico con mucho en juego

Hace 49 minutos
Trump amenazó nuevamente con tomar el control de Cuba. 

Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba tras finalizar su ofensiva en Irán

Hace 59 minutos
¿Qué pasa en Ariel en su salsa?

Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en guerra: "La relación es nula"

Hace 1 hora
Flor Peña está pareja desde 2013.

¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

Hace 1 hora