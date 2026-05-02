2 de mayo de 2026 Inicio
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Complicado por las denuncias, la imagen negativa de Manuel Adorni ya supera el 70%

La figura del jefe de Gabinete sigue en caída libre pese al blindaje político que le intentó realizar el Gobierno. Solo un 16% de los encuestados afirmaron tener una visión "positiva" del funcionario que es investigado por enriquecimiento ilícito.

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La imagen negativa de Manuel Adorni es del 72%. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa su peor momento dentro de la gestión libertaria luego de sea investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en la compra de propiedades. El adelanto de un estudio privado que se publicará completo el domingo revela que la imagen negativa del funcionario supera el 70%.

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El dato fue revelado por el analista político y consultor Gustavo Córdoba en el programa Argentina en Vivo por C5N: "Nosotros en la última encuesta que vamos a difundir mañana nos dio 72% la negativa de Adorni y tan solo 16% la positiva".

"Una de las cosas que quedan claro es que en Argentina no cualquiera puede ser un jefe de Gabinete de ministros. Adorni es la prueba viviente de ello. Y hay un segundo elemento: cada vez que Adorni tenga que hablar o decir algo ¿va salir Casa Militar, todo el gabinete, el operativo de custodia? Va ser difícil que él cumpla su función. Yo diría que estamos ante un verdadero problema que el Gobierno no sabe como salir", analizó el director de Zuban Córdoba.

En este marco, Gustavo Córdoba concluyó con un análisis en C5N sobre la cruda situación a la que se enfrenta el Gobierno: "Hoy Milei no tiene fusible intermedio. No tiene vocero. El Presidente es su propio vocero y tiene que actuar de esta manera porque es en el formato que el conoce, el de la agresión permanente".

Qué pasa con la imagen de Javier Milei

La imagen positiva de Javier Milei atraviesa un pronunciado descenso tras alcanzar un techo cercano al 48% luego de las legislativas del año pasado. El último informe de la consultora CEOP Latam, exclusivo para C5N, reveló que la percepción favorable del mandatario libertario se desplomó hasta superar apenas el 34%, con un fuerte impacto en su núcleo duro: 4 de cada 10 personas que lo eligieron en el balotaje afirman que no volverán a votarlo.

El estudio, basado en una encuesta realizada a 2.100 personas entre el 14 y el 22 de abril de este año, vinculó esta fuerte caída en la reputación del jefe de Estado con el creciente malestar social derivado de una economía estancada y salarios que no alcanzan.

En paralelo, la gestión libertaria enfrenta serios problemas para dominar la agenda pública ante la aparición de diversos frentes judiciales que salpican a Milei. La consultora subrayó que el oficialismo sintió el impacto negativo de casos como $Libra, Andis y la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todos escándalos de presunta corrupción que erosionaron la confianza de quienes acompañaron al Gobierno en las últimas elecciones.

Este desgaste se refleja también en las intenciones de voto de cara a las presidenciales de 2027. Solo el 22,1% de los encuestados anticipó que "seguro" votará a Milei, una cifra que se ubica por debajo de su propio núcleo duro, mientras que el 51,8% ya definió que se inclinará por la oposición. Si se suma el voto "probable", las cifras suben al 31,9% y 61,5%, respectivamente.

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