2 de mayo de 2026 Inicio
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Así podés ahorrar $10.000 en comercios de cercanía con Cuenta DNI

Con el inicio de un nuevo mes, los usuarios de la billetera del Banco Provincia tienen la posibilidad de aprovechar un mismo beneficio en dos ocasiones durante la semana.

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Descuento clave para Cuenta DNI.

Descuento clave para Cuenta DNI.

El viernes 1° de mayo coincide el Día del Trabajador con la renovación mensual de beneficios de Cuenta DNI, abriendo una oportunidad de ahorro.

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  • El recambio permite usar el cupo de abril hasta el jueves y, desde el viernes, volver a aprovechar el beneficio completo.
  • En comercios de cercanía se mantiene el 20% de descuento con tope de $5.000 por $25.000 de consumo.
  • Combinando compras antes y después del feriado, el ahorro puede duplicarse y alcanzar hasta $10.000 en pocos días.

Este viernes 1° de mayo llega con una doble conmemoración para los bonaerenses. Además del Día del Trabajador, la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, renueva oficialmente todos sus beneficios para el nuevo mes. Este cambio de calendario abre una oportunidad clave para los usuarios habituales, que podrán potenciar su ahorro justo en el arranque del feriado.

La principal novedad de la semana es la posibilidad de duplicar el ahorro en comercios de cercanía gracias al recambio mensual de beneficios. Como el cupo se reinicia cada mes, quienes realicen compras hasta el jueves podrán aprovechar el saldo disponible de abril y, desde el viernes, volver a contar con el beneficio completo. De este modo, se pueden encadenar dos promociones en apenas unos días.

cuenta DNI

Si se mantienen las condiciones vigentes en abril —20% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por $25.000 de consumo—, el impacto en el bolsillo será considerable. Al utilizar esta promoción antes y después del feriado, el ahorro total podría alcanzar hasta $10.000 en la misma semana, optimizando al máximo el presupuesto destinado a productos esenciales.

Cómo ahorrar $10.000 en comercios de cercanía con Cuenta DNI

Para sacarle el máximo provecho a tu dinero esta semana, la clave está en el cambio de mes. Como los beneficios de Cuenta DNI se reinician el primer día de cada período, este viernes 1° de mayo se abre una ventana ideal. Si hacés una compra en tu comercio de cercanía antes de que termine el jueves, utilizás el cupo de abril; y apenas arranca el viernes, los topes se renuevan, lo que te permite volver a usar el beneficio de forma inmediata.

Con este esquema, y si se mantienen las condiciones de 20% de descuento con un tope de $5.000 por persona, el ahorro puede duplicarse simplemente organizando los gastos. Al hacer una compra de $25.000 antes del viernes y otra por el mismo monto a partir del feriado, podés alcanzar hasta $10.000 en reintegros en menos de una semana. Es una estrategia práctica para adelantar compras de la canasta básica y arrancar el mes con un alivio concreto en el presupuesto.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

  • Comercios de cercanía (alimentos): 20% de ahorro todos los viernes. Tope mensual de $8.000 (con $40.000 de consumo).
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento en comercios adheridos. Sábado 10 de mayo con tope especial de $6.000.
  • Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de ahorro todos los días. Tope de $5.000 por semana.
  • Gastronomía: 20% de descuento los viernes en comercios de cercanía, ahora incluyendo locales gastronómicos.
  • Supermercados Toledo: 20% de ahorro los jueves (8, 15, 22 y 29) y viernes 2. Sin tope y con devolución en línea de cajas.
  • Changomas: 20% de descuento de jueves a sábado. El jueves 1° se pasa al domingo 4. Sin tope.
  • Nini: 15% de ahorro los martes 13 y 20. Tope de $15.000 por día.
  • Cadenas regionales (Actual, Chacabuco, San Lorenzo): 15% martes y miércoles. Tope de $6.000 semanal (mínimo $30.000).
  • Mayores de 60 años: 30% de ahorro de lunes a viernes en comercios de cercanía (con QR). Tope mensual de $6.600.
  • Jóvenes (13 a 17 años): 100% de reintegro en recargas de transporte y celular. Tope de $2.000 por mes.
  • Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios dentro de instituciones. Tope de $3.000 por semana.
  • Feria del Libro 2026: entradas gratis con validación en la app y beneficios en compra de libros.
  • Pago NFC: nueva función para pagar con el celular (Android), con sorteos y promos por lanzamiento.
  • YPF Full: 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas Full (sin combustible). Tope de $8.000 semanal.

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