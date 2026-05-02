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Separación y tristeza: filtraron un mensaje de Pampita que confirma su ruptura con Martín Pepa

La modelo se distanció del polista Martín Pepa y, según trascendió, habría sido traicionada por alguien de su entorno cercano. Yanina Latorre contó qué fue lo que pasó entre ellos y reveló la decisión que ella tomó.

Pampita

Pampita, otra vez separada.

Redes sociales

La modelo Carolina Pampita Ardohain se separó del polista Martín Pepa, luego de varias crisis que atravesaron desde el inicio de su relación. Fue ella misma quien lo confirmó a través de un mensaje que se filtró, en el cual también contaba la decisión que tomó ella para superar la situación.

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.
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Yanina Latorre fue quien contó el detalle de la ruptura y sacó a la luz el mensaje que mandó la conductora: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”.

Latorre contó que fue el polista quien decidió dejar a Pampita, pero no se conocieron los motivos. Ella no hizo ninguna aclaración pública, pero sí dejó el mensaje de que se iba a pasar unos días para despejar la cabeza y poder reponerse de la desilusión amorosa.

Pampita y Martín Pepa
Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like y cada historia publicada por la famosa.

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like y cada historia publicada por la famosa.

Uno de los problemas que tenían era discusiones económicas y fue ella quien lo contó: “Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos".

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