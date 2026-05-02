Separación y tristeza: filtraron un mensaje de Pampita que confirma su ruptura con Martín Pepa La modelo se distanció del polista Martín Pepa y, según trascendió, habría sido traicionada por alguien de su entorno cercano. Yanina Latorre contó qué fue lo que pasó entre ellos y reveló la decisión que ella tomó. + Seguir en







Pampita, otra vez separada. Redes sociales

La modelo Carolina Pampita Ardohain se separó del polista Martín Pepa, luego de varias crisis que atravesaron desde el inicio de su relación. Fue ella misma quien lo confirmó a través de un mensaje que se filtró, en el cual también contaba la decisión que tomó ella para superar la situación.

Yanina Latorre fue quien contó el detalle de la ruptura y sacó a la luz el mensaje que mandó la conductora: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”.

Latorre contó que fue el polista quien decidió dejar a Pampita, pero no se conocieron los motivos. Ella no hizo ninguna aclaración pública, pero sí dejó el mensaje de que se iba a pasar unos días para despejar la cabeza y poder reponerse de la desilusión amorosa.

Pampita y Martín Pepa Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like y cada historia publicada por la famosa. Redes sociales