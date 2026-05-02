La modelo Carolina Pampita Ardohain se separó del polista Martín Pepa, luego de varias crisis que atravesaron desde el inicio de su relación. Fue ella misma quien lo confirmó a través de un mensaje que se filtró, en el cual también contaba la decisión que tomó ella para superar la situación.
Yanina Latorre fue quien contó el detalle de la ruptura y sacó a la luz el mensaje que mandó la conductora: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”.
Latorre contó que fue el polista quien decidió dejar a Pampita, pero no se conocieron los motivos. Ella no hizo ninguna aclaración pública, pero sí dejó el mensaje de que se iba a pasar unos días para despejar la cabeza y poder reponerse de la desilusión amorosa.
Uno de los problemas que tenían era discusiones económicas y fue ella quien lo contó: “Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos".