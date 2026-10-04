Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

- Jim Carrey volvió a casarse después de muchos años.
- La relación se mantuvo durante bastante tiempo lejos de la exposición pública.
- Ambos fueron vistos juntos por primera vez en 2022.
- El actor presentó públicamente a su pareja durante un importante evento internacional.
Jim Carrey atraviesa una nueva etapa en su vida personal después de varios años de mantener su intimidad lejos de los reflectores. El actor de 64 años volvió a casarse a fines de septiembre con Min Ah, una mujer con quien mantiene una relación que durante mucho tiempo pasó prácticamente inadvertida para el público. La boda fue confirmada por el representante del actor y se realizó en una ceremonia privada en Los Ángeles.
Jim Carrey se casó con Min Ah.
Presda
Aunque el vínculo recién tuvo una presentación pública este año, la relación lleva bastante más tiempo. Carrey y Min Ah fueron fotografiados juntos por primera vez en 2022, cuando asistieron a un espectáculo de comedia benéfico en Los Ángeles. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente desde cuándo estaban juntos, por lo que no existe una fecha precisa para establecer el comienzo del romance.
La pareja apareció oficialmente junta en febrero de 2026, durante los Premios César en París. En aquella ocasión, Carrey recibió un reconocimiento honorífico y aprovechó su discurso para agradecer a Min Ah, a quien definió como su "sublime compañera" y le expresó públicamente su amor. Meses después, ambos dieron un paso más y concretaron su matrimonio en una celebración de perfil bajo.
Quién es la nueva pareja de Jim Carrey
Sobre Min Ah todavía hay pocos datos públicos y buena parte de su vida permanece alejada de la exposición mediática. La actriz y artista es oriunda de Corea del Sur, tiene 33 años y también habría utilizado el nombre Minzi. Es 31 años menor que Carrey y con respecto a su recorrido profesional no se conocen demasiados detalles.
Ella nació en Corea del Sur, es actriz, cantante y tiene 31 años menos que él.
Presda
Antes de casarse con Min Ah, Jim Carrey tuvo otros dos matrimonios. El primero fue con Melissa Womer, con quien estuvo casado entre 1987 y 1995 y tuvo a su hija Jane. En 1996 volvió a pasar por el altar con Lauren Holly, su compañera de Tonto y Retonto, aunque esa unión duró menos de un año. Posteriormente tuvo relaciones conocidas con figuras como Renée Zellweger, Jenny McCarthy y Ginger Gonzaga.
De esta manera, Min Ah se convirtió en la tercera esposa de Jim Carrey después de una relación que se mantuvo durante años lejos de la atención pública. Si bien las primeras imágenes de ambos juntos datan de 2022, el actor recién la presentó públicamente como su pareja en 2026. Ahora, con el matrimonio ya confirmado, aquella relación que durante tanto tiempo mantuvieron en privado pasó a ocupar un lugar diferente en la vida personal del actor.