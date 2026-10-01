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Luto en el cine y la televisión: murió un querido actor tras estrellarse la avioneta que pilotaba

Las autoridades confirmaron en las últimas horas la identidad del piloto y su acompañante. La aeronave se estrelló en un campo remoto y todavía no se saben las circunstancias del accidente.

 Guy Kapulnik tenía 46 años

 Guy Kapulnik tenía 46 años

ABC News

En las últimas horas se confirmó la identidad de los ocupantes de una avioneta que se estrelló en un campo remoto en California, Estados Unidos. Uno de ellos se trata de el actor israelí Guy Kapulnik, de 46 años, que pilotaba la aeronave y de su copiloto Taylor Laska, de 33 años.

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El accidente ocurrió el pasado 24 de septiembre cerca de Summit Valley Road, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, las imágenes mostraban la aeronave con la parte delantera completamente destrozada.

Guy Kapulnik junto a su certificado de un simulador de vuelos.

Guy Kapulnik junto a su certificado de un simulador de vuelos.

Si bien confirmaron que sus dos ocupantes fallecieron en el lugar, no es hasta en las últimas horas que se confirmaron las identidades de cada uno de ellos.

Según informó el New York Post, uno de ellos era el reconocido actor Guy Kapulnik, de 46 años, era israelí y sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel en su unidad de élite de búsqueda y rescate 669. En los últimos años vivía en Los Ángeles y trabajaba como actor e instructor de vuelo en sus tiempos libres.

Su familia habló con The Times of Israel y recordó a Guy como "un hombre de acción, curiosidad y aventura. Actor y creador, capitán y marinero. A lo largo de su vida, se movió entre el escenario y la cámara, el mar y el cielo, y se atrevió una y otra vez a elegir nuevos caminos y hacer lo que amaba".

Filmografía de Guy Kapulnik

  • Iris (2022)
  • The Food That Built America (2022)
  • Evac (2021)
  • Mama Knows (2020)
  • Truth Be Told (2020)
  • Hacked (2020)
  • The Usual (2020)
  • La Llamada de lo Salvaje (2020)
  • Blue Titles (2019)
  • Line of Descent (2029)
  • The Cry (2019)
  • Renters (2019)
  • The Collar (2019)
  • Silent Love Stories: Heart Beat (2018)

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