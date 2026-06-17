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Quién es la modelo con la que Ian Lucas se mostró a los besos en el debut de Argentina en el Mundial

Un gesto inesperado en plena fiesta mundialista encendió las miradas y abrió una nueva historia que nadie esperaba.

El exparticipante de Masterchef Celebrity confirmó que sale con la modelo.

El exparticipante de Masterchef Celebrity confirmó que sale con la modelo.

El influencer Ian Lucas volvió a convertirse en protagonista de la televisión y las redes sociales durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, pero esta vez no fue por una noticia vinculada al fútbol ni por su carrera profesional. El influencer y ganador de MasterChef Celebrity aprovechó la jornada mundialista para confirmar públicamente su romance con Renata Mónaco, una modelo e influencer que hasta ahora mantenía un perfil más reservado.

El artista habló sobre todos los aspectos de su vida.
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La escena ocurrió en el Estadio Arrohhead de Kansas, donde Argentina celebró su estreno en la Copa del Mundo. Mientras los hinchas festejaban el triunfo, las cámaras y los programas de espectáculos detectaron a Ian Lucas acompañado por una joven rubia con quien intercambió varios gestos de cariño y besos en la tribuna.

El momento fue interpretado como el esperado “blanqueo” de una relación que venía generando rumores desde hacía semanas. Ian ya había deslizado que estaba conociendo a alguien, aunque había elegido mantener la intimidad lejos de la exposición mediática.

Ian Lucas y Renata Mónaco fueron vistos

Ian Lucas y Renata Mónaco fueron vistos "muy pegaditos".

La confirmación llegó después de varias especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente tras los comentarios y rumores que lo habían relacionado con Evangelina Anderson. En esta nueva etapa, el influencer decidió mostrarse acompañado de Renata durante un evento que concentró todas las miradas del país.

La noticia también tuvo repercusión en programas de espectáculos, donde destacaron el gesto romántico de la pareja. En el ciclo de Moria Casán, comentaron las imágenes y remarcaron que ambos parecían estar disfrutando del vínculo sin ocultarse. La propia Moria lanzó una frase polémica al referirse a la situación y mencionó a la ex pareja de Ian en tono irónico.

Quién es Renata Mónaco, la nueva novia de Ian Lucas

Renata Mónaco es una modelo e influencer argentina vinculada al mundo del lifestyle, los viajes y las redes sociales. Su nombre comenzó a circular con fuerza cuando fue vista junto a Ian Lucas y, desde entonces, despertó la curiosidad de miles de seguidores que querían conocer más sobre la joven que conquistó al exparticipante de Masterchef Celebrity.

Ian Lucas y Renata Mónaco fueron vistos en el debut mundialista de Argentina.

Ian Lucas y Renata Mónaco fueron vistos en el debut mundialista de Argentina.

Según trascendió, Renata tiene una fuerte presencia digital, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte contenidos relacionados con su rutina, viajes, moda y momentos personales. Distintos periodistas de espectáculos la describieron como una creadora de contenido con un estilo de vida ligado al turismo y las experiencias internacionales.

La relación comenzó a tomar forma pública cuando Ian Lucas fue consultado por su presente sentimental. Ante las preguntas de la prensa, el influencer respondió con cautela pero confirmó el romance. “Estamos hace un tiempito”, una frase que terminó funcionando como la confirmación oficial del vínculo.

Renata, por su parte, mantuvo una postura más reservada. Cuando los cronistas intentaron obtener más declaraciones, prefirió no exponerse demasiado y cuidar la privacidad de la pareja. Sin embargo, dejó una definición que llamó la atención. “Él es un fenómeno”, mostrando cariño hacia Ian.

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