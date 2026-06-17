IR A
IR A

El descuido en vivo de Marley que no tiene perdón: reveló que un famoso está en pareja

Un inesperado comentario al aire dejó al descubierto un detalle que nadie esperaba y generó sorpresa entre todos.

El presentador habló de más al dar una declaración en un programa de streaming y quedó en offside.

El presentador habló de más al dar una declaración en un programa de streaming y quedó en "offside".

Marley volvió a quedar en el centro de la escena por un inesperado blooper televisivo que rápidamente se transformó en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. El conductor, que se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas para el ciclo Por el Mundo, terminó revelando al aire un dato que su compañero todavía intentaba mantener bajo reserva: su nuevo romance con Renata Mónaco.

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.
Te puede interesar:

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

El momento ocurrió durante una participación de Marley en en programa de streaming, donde mantenía una charla con Florencia Peña y, sin medir las consecuencias, contó detalles de la vida sentimental de Ian Lucas. La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Ian se está recuperando, está con la novia. Uy no, eso no lo tenía que decir, era un secreto, se me escapó”.

El conductor de Telefe intentó corregir rápidamente su comentario al hablar en Luzu TV, aunque ya era demasiado tarde. Marley incluso agregó más información sobre la relación y aseguró que la joven había viajado especialmente hasta Kansas para acompañar al influencer durante la experiencia mundialista. “Me mostró fotos, es hermosísima”, deslizó entre risas, confirmando sin querer un romance que hasta ese momento permanecía en un perfil bajo.

La revelación tomó todavía más fuerza porque Ian Lucas venía atravesando meses de máxima exposición pública tras su paso por MasterChef Celebrity, los rumores que lo relacionaron con distintas figuras del ambiente y su decisión de cuidar más su intimidad. Ahora, el propio protagonista terminó confirmando que atraviesa una nueva etapa sentimental.

Ia Lucas confirmó que sale

Ia Lucas confirmó que sale "hace un tiempito" con Renata Mónaco.

Qué dijo Ian Lucas sobre su nuevo romance con Renata Monaco

Después del inesperado anuncio de Marley, Ian Lucas decidió hablar públicamente sobre su relación con Renata Mónaco y confirmó que ambos están juntos desde hace un tiempo. El influencer fue consultado por el ciclo Ya Fue Todo (Jotax), donde evitó dar demasiados detalles, pero dejó claro que atraviesa un buen momento personal y que no existe ninguna crisis en la pareja.

Está todo bien”, aseguró Ian cuando le preguntaron por su situación sentimental. Ante la consulta sobre cuánto tiempo llevaban juntos, respondió con cautela: “Estamos hace un tiempito”. Con esas palabras, el creador de contenido confirmó oficialmente un vínculo que ya había generado rumores luego de que fueran vistos juntos.

La joven en cuestión es Renata Mónaco, una modelo e influencer vinculada al mundo del lifestyle, los viajes y las redes sociales. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, ambos se habrían conocido a través de amigos en común y la relación comenzó a crecer lejos de las cámaras.

Por su parte, Renata también habló brevemente sobre Ian y decidió mantener un perfil reservado. Cuando le preguntaron si quería exponerse públicamente como pareja, respondió: “No por ahora”, aunque tuvo un gesto de cariño hacia él al definirlo con una frase simple: “Él es un fenómeno”. La pareja, mientras tanto, parece elegir disfrutar esta nueva etapa sin convertir su romance en un espectáculo permanente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

Sofía Sola

Sofía Sola habló sobre su carrera de modelaje en Barcelona y una frase preocupó a sus seguidores: "A veces me quiero morir"

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

últimas noticias

La actriz decidió plasmar la historia de su madre y su lucha contra el cáncer en su nuevo filme.

Angelina Jolie habló de la pérdida de su madre y la conexión con su nueva película: "Es muy personal para mí"

Hace 6 minutos
La influencer relató el duro momento que pasó con su hijo Belisario.

El terrible momento que vivió Juana Repetto con su hijo antes del partido de Argentina

Hace 18 minutos
Javier Milei recibió a autoridades del Banco Mundial.

Tras el aval a la garantía de u$s2.000 millones, Milei recibió a autoridades del Banco Mundial

Hace 33 minutos
El dólar oficial, sin cambios tras el acuerdo de Estados Unidos con Irán.

El acuerdo entre EEUU e Irán no impactó y el dólar se mantuvo estable

Hace 56 minutos
La cobertura de agua potable llega al 75% de la población y la de cloacas, al 61,7%.

La Justicia ordenó suspender la privatización de Aysa hasta determinar el pasivo ambiental

Hace 57 minutos