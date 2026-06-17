El descuido en vivo de Marley que no tiene perdón: reveló que un famoso está en pareja Un inesperado comentario al aire dejó al descubierto un detalle que nadie esperaba y generó sorpresa entre todos. Agregar C5N en









El presentador habló de más al dar una declaración en un programa de streaming y quedó en "offside".

Marley volvió a quedar en el centro de la escena por un inesperado blooper televisivo que rápidamente se transformó en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. El conductor, que se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas para el ciclo Por el Mundo, terminó revelando al aire un dato que su compañero todavía intentaba mantener bajo reserva: su nuevo romance con Renata Mónaco.

El momento ocurrió durante una participación de Marley en en programa de streaming, donde mantenía una charla con Florencia Peña y, sin medir las consecuencias, contó detalles de la vida sentimental de Ian Lucas. La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Ian se está recuperando, está con la novia. Uy no, eso no lo tenía que decir, era un secreto, se me escapó”.

El conductor de Telefe intentó corregir rápidamente su comentario al hablar en Luzu TV, aunque ya era demasiado tarde. Marley incluso agregó más información sobre la relación y aseguró que la joven había viajado especialmente hasta Kansas para acompañar al influencer durante la experiencia mundialista. “Me mostró fotos, es hermosísima”, deslizó entre risas, confirmando sin querer un romance que hasta ese momento permanecía en un perfil bajo.

La revelación tomó todavía más fuerza porque Ian Lucas venía atravesando meses de máxima exposición pública tras su paso por MasterChef Celebrity, los rumores que lo relacionaron con distintas figuras del ambiente y su decisión de cuidar más su intimidad. Ahora, el propio protagonista terminó confirmando que atraviesa una nueva etapa sentimental.

Ia Lucas confirmó que sale "hace un tiempito" con Renata Mónaco. Qué dijo Ian Lucas sobre su nuevo romance con Renata Monaco Después del inesperado anuncio de Marley, Ian Lucas decidió hablar públicamente sobre su relación con Renata Mónaco y confirmó que ambos están juntos desde hace un tiempo. El influencer fue consultado por el ciclo Ya Fue Todo (Jotax), donde evitó dar demasiados detalles, pero dejó claro que atraviesa un buen momento personal y que no existe ninguna crisis en la pareja.

“Está todo bien”, aseguró Ian cuando le preguntaron por su situación sentimental. Ante la consulta sobre cuánto tiempo llevaban juntos, respondió con cautela: “Estamos hace un tiempito”. Con esas palabras, el creador de contenido confirmó oficialmente un vínculo que ya había generado rumores luego de que fueran vistos juntos. La joven en cuestión es Renata Mónaco, una modelo e influencer vinculada al mundo del lifestyle, los viajes y las redes sociales. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, ambos se habrían conocido a través de amigos en común y la relación comenzó a crecer lejos de las cámaras. Por su parte, Renata también habló brevemente sobre Ian y decidió mantener un perfil reservado. Cuando le preguntaron si quería exponerse públicamente como pareja, respondió: “No por ahora”, aunque tuvo un gesto de cariño hacia él al definirlo con una frase simple: “Él es un fenómeno”. La pareja, mientras tanto, parece elegir disfrutar esta nueva etapa sin convertir su romance en un espectáculo permanente.