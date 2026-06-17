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Juana Viale sorprendió a todos con un nuevo trabajo: ¿deja la TV?

La reconocida conductora debutó en un nuevo desafío que llamó la atención de todos.

La reconocida conductora llamó la atención en un canal de streaming.

La reconocida conductora llamó la atención en un canal de streaming.

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Este miércoles, el protagonismo frente a los micrófonos de Olga recayó sobre Juana Viale, lo que significó uno de los desembarcos más comentados del período debido a su trayectoria. La actriz asumió el rol de conductora interina en el programa Sería increíble para cubrir la ausencia de Nati Jota, quien se encuentra instalada en los Estados Unidos llevando a cabo la cobertura del Mundial 2026. Una vez que la periodista vuelva del país norteamericano, la reconocida presentadora no seguirá ocupando el rol sino que solo acordó una suplencia.

La actriz de 35 años, tras La llamada. se convirtió en un personaje icono del terror.
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Aunque la artista ya había formado parte de una emisión de este mismo formato en noviembre de 2024, aquella intervención se había dado únicamente en calidad de invitada. En esta ocasión, al ponerse al frente del equipo en un entorno diferente al habitual, la conductora se sinceró ante la audiencia sobre lo que representaba este nuevo paso. "Ahora vine sin Nati. Es un desafío", confesó con naturalidad apenas se encendieron las cámaras del estudio digital.

Para dar inicio a la transmisión matutina, la nieta de Mirtha Legrand prefirió enfocarse en la reciente victoria del combinado nacional frente a Argelia por 3-0 con un triplete de Messi. "Es lo único de lo que se va a hablar en el día en todos lados", remarcó la conductora interina antes de abrir el debate futbolístico junto a Eial Moldavsky, Toto Kirzner, Noelia Custodio y Felipe Colombo.

La dinámica del programa dio un giro durante el segundo bloque con la irrupción al aire de la propia Nati Jota desde territorio norteamericano. En el tramo que fue desde las 9 hasta las 10 de la mañana, la periodista realizó una transmisión en directo desde el aeropuerto de Kansas para exhibir el clima festivo de los simpatizantes locales tras los tres puntos obtenidos.

Los nuevos conductores de Olga

La grilla de recambios transitorios para esta semana dio inicio este martes con Migue Granados y Fer Otero, dos de las personalidades más fuertes dentro de la grilla de la señal, asumiendo la conducción del espacio de la mañana. Esta rotación especial contempla la participación de figuras con trayectorias y estilos sumamente diversos, quienes llegan con el propósito de aportarle una impronta particular a cada jornada y sumar nuevas expresiones al formato de los canales de internet.

En la emisión de este miércoles, el liderazgo frente a los micrófonos quedó a cargo de Juana Viale, configurándose como uno de los desembarcos más sorpresivos de la semana si se considera su tradicional trayectoria en la televisión abierta y su escaso recorrido previo dentro de la dinámica de las transmisiones virtuales. La variada propuesta continuará el jueves con la llegada de Oriana Sabatini y Catherine Fulop.

El cierre de este esquema de reemplazos se concretará el viernes bajo la conducción de Martín Cirio, famoso creador de contenido y creador de una de las audiencias virtuales más leales del territorio nacional. De esta manera, el canal completa una programación de emergencia diseñada exclusivamente para cubrir los compromisos actuales de su staff habitual, apostando por la diversidad de perfiles.

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