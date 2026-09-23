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Se supo cuál es la propuesta subida de tono que aceptó Luana Fernández después de su paso por Gran Hermano

La exconcursante del reality televisivo sorprendió al confirmar un desafío escénico. Los detalles.

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Tras su resonante paso por la casa de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, Luana Fernández ya confirmó su nuevo destino laboral. La carismática exparticipante se sumará oficialmente al elenco estable de Sex, la icónica obra teatral dirigida por José María Muscari.

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Las cuentas oficiales del exitoso espectáculo confirmaron la noticia que rápidamente revolucionó a los fieles fanáticos de Gran Hermano. "La más hot de la casa más famosa, llega a SX. BIENVENIDA A LA TROUPE Luana Fernández", anunciaron con entusiasmo junto a una elocuente fotografía promocional.

La flamante incorporación tendrá participaciones estelares en el escenario durante todos los domingos del próximo mes de octubre. Ante esta sorpresiva confirmación oficial en las redes, la mediática reaccionó inmediatamente dejando en claro su enorme felicidad por esta nueva y desafiante etapa profesional.

"Queeeee", comentó asombrada Luana Fernández directamente en la publicación de Instagram, acompañando sus expresivas palabras con emojis de fuego y caras enamoradas. Este provocativo proyecto teatral representa un verdadero sueño cumplido, ya que ella misma había manifestado públicamente sus ganas de integrarlo.

Este audaz salto a las tablas porteñas marca el inicio formal de su carrera en la competitiva industria del entretenimiento. Su paso por la televisión nacional fue apenas el primer escalón para esta joven figura que ahora apuesta todas sus fichas a la escena teatral.

La publicación conjunta de las cuentas de Luana y Sex.

La publicación conjunta de las cuentas de Luana y Sex.

Así fue la salida de Luana Fernández de Gran Hermano

La determinante gala de eliminación del pasado miércoles 9 de septiembre decretó la salida de Luana mediante el voto positivo. Luego de la resonante partida de Yanina Zilli, el público debió elegir entre ella, Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham.

En un clima de total tensión en el estudio, la definición final quedó entre Luana y Yipio frente al público. El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro abrió el sobre negro y anunció: "La jugadora que se va de la casa es... ¡Luana!", generando una enorme conmoción en el certamen.

Lejos de mostrarse enojada, la concursante eliminada sonrió con total resignación frente a la inapelable decisión de los televidentes. "¡Ay, qué dolor Santi! ¡Chau casita, te voy a extrañar mucho!", lanzó espontáneamente antes de comenzar a despedirse emotivamente de todas sus compañeras.

Antes de cruzar la puerta, dejó un contundente mensaje de aliento: "No tengo ningún problema personal con ninguna. Rompanlá y sigan jugando hasta último momento". "Por mi parte, todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá. Y espero conocerlas en persona ahí afuera", agregó con sinceridad.

Gran Hermano también la despidió con afecto: "Me van a quedar recuerdos de una chica genuina, auténtica, divertida y con mucha luz". Tras escuchar estas palabras, Luana caminó hacia la salida cantando, visiblemente emocionada, el clásico tema No es mi despedida de la cantante Gilda.

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