Juan Martín del Potro confirmó si será padre: "Gracias por los buenos deseos" El extenista se encargó de hablar por primera vez luego de los rumores virales en redes sociales sobre su relación con Agustina Meucci.







Juan Martín del Potro confirmó si será padre. @USOpen en X (ex Twitter)

El extenista Juan Martín del Potro confirmó si será padre luego de lo que fue una publicación viral que aseguró que iba a llegar su primer hijo, algo que tomó por sorpresa al mundo de las redes sociales tras mucho tiempo sin noticias sobre La Torre de Tandil.

A través de su cuenta de X, el extenista se encargó de desmentir la noticia: "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. ¡Les cuento que la noticia es totalmente falsa!". Así, descartó que vaya a tener un hijo con Agustina Meucci, una empresaria que fue viral en redes sociales luego de publicar que sería madre con él.

Con respecto a esto último, Del Potro agregó: "Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos". De esta manera, se mostró agradecido con la buena predisposición de sus conocidos por los mensajes de buen augurio y dejó en claro que no está ni cerca de ser padre en el corto plazo.

Juan Martín del Potro desmetida hijo Del Potro desmintió ser padre con Agustina Meucci. Captura X

Todo comenzó por un repost de Agustina Meucci (@sirenadefuegoo) en Instagram, un usuario que ya no está disponible luego del escándalo viral. Allí, había sido etiquetada por @juandelpo y en la foto se observaba a ella con el siguiente texto: "¡Feliz día mamá! Te admiro profundamente, por la mujer que sos y por la ternura con la que acompañas la vida que estás gestando".

