Juan Martín del Potro confirmó si será padre: "Gracias por los buenos deseos"

El extenista se encargó de hablar por primera vez luego de los rumores virales en redes sociales sobre su relación con Agustina Meucci.

A través de su cuenta de X, el extenista se encargó de desmentir la noticia: "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. ¡Les cuento que la noticia es totalmente falsa!". Así, descartó que vaya a tener un hijo con Agustina Meucci, una empresaria que fue viral en redes sociales luego de publicar que sería madre con él.

Con respecto a esto último, Del Potro agregó: "Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos". De esta manera, se mostró agradecido con la buena predisposición de sus conocidos por los mensajes de buen augurio y dejó en claro que no está ni cerca de ser padre en el corto plazo.

Todo comenzó por un repost de Agustina Meucci (@sirenadefuegoo) en Instagram, un usuario que ya no está disponible luego del escándalo viral. Allí, había sido etiquetada por @juandelpo y en la foto se observaba a ella con el siguiente texto: "¡Feliz día mamá! Te admiro profundamente, por la mujer que sos y por la ternura con la que acompañas la vida que estás gestando".

Juan Martín del Potro cumplió 37 años: el jugador que le hizo frente a Federer, Nadal y Djokovic y mantiene un récord desde 2009

El tandilense Juan Martín Del Potro cumplió 37 años y, a pesar de estar retirado del tenis desde 2022, hay una estadística que sigue vigente en el tenis que agiganta su figura. Todo tiene que ver con su consagración en el US Open 2009, luego de vencer al suizo Roger Federer en la final y quitarle una racha de cinco títulos consecutivos en el torneo.

