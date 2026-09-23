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Se separó un ex Gran Hermano tras dos años de rumores de infidelidad: ya tuvo escándalos con una ex

Un inesperado quiebre amoroso protagonizado por un mediático televisivo que participó en la casa más famosa.

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

El mundo del espectáculo vuelve a sacudirse con la confirmación de una inesperada ruptura mediática. Martín Ku, reconocido exparticipante de Gran Hermano, finalizó su relación sentimental tras meses de intensos rumores. Las redes sociales estallaron al conocer los polémicos motivos detrás de este repentino y abrupto final.

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La sorpresiva noticia fue revelada en vivo durante la última emisión de un programa streaming. A través de un clásico juego de enigmáticos, los panelistas fueron soltando pistas contundentes ante sus espectadores. Finalmente, el nombre del polémico exjugador quedó completamente expuesto frente a toda la audiencia virtual.

Cabe recordar que el mediático ya había protagonizado fuertes conflictos públicos con su expareja anteriormente. Aquellos escándalos pasados dejaron una marca imborrable en su perfil público y en su conflictiva relación mediática. Ahora, tras lo anunciado en LAM, la historia parece repetirse con un nuevo capítulo lleno de especulaciones y tensiones amorosas.

Martín Ku se separó de su nueva novia

Martín Ku y Manón Chiavon habrían puesto punto final a su promocionado romance blanqueado a principios de 2026. Pepe Ochoa fue el encargado de lanzar la primera gran bomba sobre los motivos del sorpresivo distanciamiento. “Me dijeron que querían cosas diferentes”, aseguró de manera contundente el panelista al revelar su información.

Por su parte, Fefe Bongiorno aportó otra mirada sobre la crisis y cuestionó rápidamente la versión oficial. “Me dijeron cosas diferentes. No es información, le escribí a ella pero no me respondió”, detalló al aire. Además, el reconocido periodista no ocultó su intriga y remató en pleno streaming: “Me dio curiosidad”.

Manón Chiavon y Martín Ku.

Manón Chiavon y Martín Ku.

La llamativa ausencia de respuestas por parte de Manón Chiavon dejó la puerta abierta a múltiples interpretaciones periodísticas. Mientras algunos sostienen que la ruptura fue en paz, otros sugieren motivos mucho más oscuros y polémicos. Hasta el momento, ninguno de los dos decidió romper el silencio y enfrentar los fuertes trascendidos.

El clímax del debate llegó cuando los conductores plantearon la inminente sombra de un tercero en discordia. Con su habitual estilo filoso, Pepe Ochoa disparó una frase que elevó la temperatura de Bondi Live. “Si hay infidelidad me encanta”, expresó sin ningún tipo de filtros, instalando la polémica sobre posibles engaños.

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