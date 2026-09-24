La fuerte decisión que tomó Homero Pettinato por el hombre que denunció El comunicador dio un paso clave ante la Justicia para garantizar su protección en medio del estado de alerta que atraviesa. Agregar C5N en









El panelista pidió ayuda a la Justicia. Captura de video

Homero Pettinato atraviesa horas de máxima preocupación luego del violento episodio sufrido durante la transmisión de su programa en el canal de streaming OLGA. Ante la gravedad de los hechos y sabiendo que el agresor continúa suelto en la vía pública, el mediático solicitó asistencia a la Justicia y confirmó que pidió un botón antipánico para resguardar su integridad física en cada una de sus salidas.

En declaraciones concedidas a Primicias Ya, el humorista remarcó el peligro que representa la situación actual y dejó en claro que la denuncia penal ya está en marcha. “Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo y por eso te digo que es una persona que tiene que estar estabilizada”, sostuvo el presentador, quien además desmintió las versiones que indicaban que el acusado había regresado a su domicilio en Junín.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. Captura de video La inquietud del artista no se limita únicamente a su persona, sino que se extiende a su entorno más cercano y a sus compañeros de trabajo. En esa línea, el hijo de Roberto Pettinato expresó su foco de atención principal: “Mi máxima preocupación es Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando historias todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, alertando sobre la obsesión del acosador.

De cara a sus compromisos laborales en vivo, el humorista admitió que el miedo condiciona su rutina diaria y que la exposición sobre el escenario lo mantiene en estado de alerta constante. “Mi paranoia es el show del viernes, porque en un show estás muy expuesto”, reconoció con crudeza, al tiempo que remarcó que camina atento a los rostros de la gente cuando transita por espacios públicos.

Finalmente, el conductor remarcó que el agresor no necesita disculparse, sino recibir un tratamiento médico urgente bajo la contención de profesionales de la salud mental. “Esto está sucediendo, hay que entender que la amenaza es real y es contra vos”, reflexionó el comunicador, antes de cerrar con un desesperado reclamo a las autoridades: “Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar”.

Sofía Gonet mostró pruebas del acoso que recibió La popular influencer rompió el silencio en las plataformas digitales tras la aterradora secuencia vivida en las inmediaciones del canal de streaming OLGA, donde un hombre amenazó de muerte a su expareja. A través de un video publicado en TikTok, La Reini brindó detalles estremecedores sobre el calvario que padece en redes, sacando a la luz el accionar del acosador conocido como Hernán Bloquero. @sofiagonet vivo con esto hace ya 10 años y es la primera vez que se apersona, espero que no pase mas nada. sonido original - Sofi Gonet Según el relato de la creadora de contenido, la persecución comenzó hace una década cuando ella aún no era una figura pública y escaló a niveles extremadamente peligrosos. “Básicamente, este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, detalló la joven, exponiendo las constantes cuentas falsas creadas para hostigarla. La situación tomó un cariz tétrico al revelar que el sujeto llegó a enviarle imágenes de supuestos rituales con fotos suyas, velas y sales, además de amedrentar a su entorno más cercano. “Obviamente, también él logró identificar y contactarse con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá”, reconoció la modelo, explicando que la violenta irrupción del sospechoso en la emisora marcó un punto de quiebre definitivo.