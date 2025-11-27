La consagración épica de Argentina en la Copa Davis 2016: la importancia de Del Potro, los cambios de Orsanic y el aliento de Maradona

El equipo nacional logró el 27 de noviembre de 2016 un histórico título en Zagreb contra Croacia, luego de pasar un camino lleno de obstáculos: atravesó cuatro series como visitante, enfrentó a los mejores jugadores del mundo y terminó escribiendo la página más gloriosa del tenis nacional.

La Copa Davis 2016 quedará en la memoria del deporte argentino . Lejos de casa y obligados a adaptarse a cada superficie, los capitaneados por Daniel Orsanic construyeron una campaña inolvidable en la que convivieron regresos, victorias sufridas y decisiones técnicas que cambiaron destinos. Aquella aventura, que unió a figuras, fue el preludio perfecto para un final épico en Zagreb, donde Argentina alcanzó por fin la gloria que tanto había perseguido. La presencia de Juan Martín del Potro y la hinchada comandada por Diego Maradona fueron otros condimentos que aportaron a la gran gesta.

El equipo de Argentina estaba integrado por Guido Pella, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Del Potro . Pero también formaron parte Juan Mónaco, Renzo Olivo y Carlos Berlocq durante las diferentes series. Croacia fue el rival y la última jornada sucedió hace 9 años, un 27 de noviembre de 2016, pero antes hubo otras tres "finales" que se vivieron con fervor. Todas como visitante y desafiando todas las superficies: Polonia, Italia y Gran Bretaña. Cabe destacar que, en ese momento, la Copa Davis se jugaba al mejor de cinco sets y en series que duraban tres días: cuatro singles (viernes y domingos) y un dobles (sábado).

La primera serie fue contra Polonia entre el 4 y 6 de marzo en Gdansk sobre una superficie dura y bajo techo. Guido Pella ganó el primer partido, Leonardo Mayer el segundo, pero Carlos Berlocq y Renzo Olivo cayeron en el dobles. El tercer día de competencia, Mayer volvió a la cancha y selló la victoria frente a Michal Przysiezny. El quinto punto, el cual no definía la serie, fue para los locales.

La siguiente parada fue Pésaro. Italia del otro lado con figuras de la época como Fabio Fognini, Andreas Seppi y Paolo Lorenzi. La buena noticia es que era sobre polvo de ladrillo y Daniel Orsanic contaba con jugadores aptos para eso. El primer partido en el Circolo Tennis Baratoff, el cual se disputó entre el 15 y 17 de julio.

Fede Delbonis empezó con victoria ante Seppi, pero Juan Mónaco no pudo ante el mejor de ellos, Fognini. Fue entonces que se dio uno de los regresos esperados: Juan Martín del Potro volvía a vestir la camiseta argentina en Copa Davis y fue en el dobles junto a Guido Pella con victoria en cinco sets. El último día de competencia, Delbonis apareció para vencer a Fognini y dejar el 3-1 fijo.

Copa Davis 2016: las semifinales con el regreso de Del Potro en singles

Glasgow, bajo techo y sobre cancha dura. No solo era lejos, sino que también era una superficie que beneficiaba al 100% a los locales y encima en semifinales. Andy Murray se presentaba como el número 1 del mundo. Pero apareció Del Potro y le ganó.

Copa Davis Gran Bretaña Arg Redes sociales

El argentino aparecía como N°351 en el ranking, empezó con el marcador en contra, pero logró revertir el resultado y le dio el primer punto a Argentina, el más difícil de todos. El segundo punto fue para Guido Pella, quien bajó a Kyle Edmund, pero todo se niveló el segundo y tercer día. Los hermanos Murray ganaron el dobles y Murray venció a Pella en el cuarto. Todo quedó 2-2 y cuando todos pedían que vuelva a aparecer Del Potro, Orsanic eligió a Mayer y acertó, ya que superó a Evans.

La serie de la gloria: Argentina venció a Croacia en la final de la Copa Davis 2016

La final en Arena Zagreb tuvo todos los condimentos, pero principalmente tuvo un protagonista y no precisamente dentro de la cancha. Diego Maradona dijo presente en la definición y vivió cada partido con la emoción a flor de piel. “Diego significó muchísimo para el deporte argentino. Fue amante del deporte, siempre estuvo donde había una camiseta argentina. Fue el hincha N°1 de la Argentina en cualquier deporte”, contó Delbonis a C5N.com.

maradona copa davis2jpg.jpg Diego Maradona

En el primer día de competencia, el oriundo de Azul cayó con Marin Cilic en cinco sets y Croacia arrancó con ventaja de 1-0. Del Potro hizo lo suyo con Ivo Karlovic y empató la serie. En el dobles, Ivan Dodig y Marin Cilic le ganaron a Delpo y Leonardo Mayer, por lo cual la serie quedó 2-1 para los locales.

El día de definición, Argentina logró la tan anisada victoria ante el mejor ubicado del país. La Torre de Tandil superó a Cilic, luego de haber perdido los dos primeros sets. La remontada fue épica. Una gran Willy cambió el partido y fue en el 0-2 en sets, y 15 iguales en el primer game del tercer set.

Copa Davis Delpo gran willy Redes sociales

Desde ahí en adelante, todo fue positivo para el argentino, que se emocionó hasta las lágrimas al final del partido que igualó la serie y utilizó una frase que quedó en la historia. “Gracias por no dejar que me retire. Estuve muy cerca de no jugar más y, bueno, acá estoy”. Ese mismo año había ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el mismo torneo donde estuvo a punto de retirase, pero el triunfo ante Novak Djokovic le dio energía para más.

En todo momento aparecían imágenes de Diego Maradona alentando con una euforia pocas veces vista, pero como siempre: la representación del hincha argentino en manos del mejor de la historia del fútbol. “Diego había ido. Vino, me dio un abrazo, le di mi remera porque a él le gustaba tener objetos de deportistas y me dijo ‘dame lo que falta’ y le dije que era todo y me dijo ‘dame la raqueta’ y se la tuve que dar. Se la llevó Diego y estuvo en buenas manos”, contó Delpo en una charla con Sancor Salud.

El último punto de Federico Delbonis para ganar la Copa Davis 2016

Para el encuentro decisivo, volvió a aparecer la gran decisión de Orsanic porque él “sabía cosas”. Y decidió que ingrese Federico Delbonis, en lugar de Leo Mayer. La victoria fue total desde que ingresó a la cancha. Ivo Karlovic ingresó completamente petrificado de miedo y lo hacía notar en cada movimiento.

El partido iba 6-3, 6-4 y 6-1 (40-15) y Delbonis jugaba como si estuviese en el club con amigos. Tranquilidad total, pero siempre con el profesionalismo que lo caracteriza. Primer saque del argentino afuera, pero el segundo entró y la devolución que se fue larga. Automáticamente, se tiró al piso, empezó a recibir a toda la delegación encima. Torre de personas en el suelo, la hinchada entre gritos y emoción y Diego Maradona con la camiseta argentina al aire cantando “dale campeón”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1994041253290475930&partner=&hide_thread=false A 9 años de la alegría más grande de todas



La Argentina se consagraba campeón de la Copa Davis.



¡Suban el volumen y emociónense con nosotros! pic.twitter.com/FL8uHsz5nP — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 27, 2025

La conquista argentina de la Copa Davis 2016 fue mucho más que una serie de victorias deportivas: fue un recorrido épico marcado por la resiliencia, el compromiso y la fe en equipo. Desde las primeras batallas en Europa hasta la inolvidable final en Zagreb, cada integrante del plantel aportó un capítulo decisivo a una gesta que parecía imposible. Argentina rompió su maleficio histórico y levantó por primera vez la Ensaladera. Una nación entera detrás, aquel equipo dejó una huella imborrable y escribió una de las páginas más emocionantes en la historia del deporte argentino.