24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La inesperada declaración de Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina

El entrenador se refirió a su situación, luego del primer entrenamiento con el plantel de cara a los amistosos de la Albiceleste ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Además adelantó que todavía no se pudo juntar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para hablar sobre el futuro.

Por

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni habló con la prensa después de una práctica abierta de la Selección argentina en Ezeiza, de cara a los amistosos de la Albiceleste ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador se refirió sobre su continuidad y, aclaró que a pesar de no todavía no se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia tiene "ganas de estar acá" y conservar el puesto de DT.

La Selección Sub 19 irá por el oro en los Juegos Panamericanos.
Te puede interesar:

Cuándo y contra quién juega la Selección argentina de fútbol la final de los Juegos Suramericanos

A Scaloni se le vence el contrato como entrenador de la Selección argentina en diciembre de este año y, pese a que puso en duda su continuidad después del segundo puesto en el Mundial 2026 volvió a hablar sobre el tema abiertamente.

Después de la final del Mundial 2026, el entrenador se refugió junto a su familia en Pujato, Santa Fe, y revolucionó a sus habitantes. En la puerta de su casa comenzaron a aparecer familias y fanáticos para que firme autógrafos hasta le llevaron regalos insólitos.

"Tuve tiempo de desconectar un poco, dejar pasar la amargura por no haber ganado, pero con la tranquilidad que se dio todo", contó recordando esos días de invierno. Ante la pregunta de los periodistas sobre su continuidad, el DT explicó que "no hay novedades, no me reuní con el presidente, iba a ser ayer pero no se pudo porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando haya algo para comunicar lo haremos. Por ahora está todo igual".

A pesar de perder la final contra España, el entrenador remarcó que tiene "ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa".

Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina: "Es el momento para que sienta el cariño de toda la gente"

Sobre la despedida de Lionel Messi de la Scaloneta, el DT aseguró que "creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir. Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".

Ante la ausencia en la convocatoria de estas fechas FIFA de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, el entrenador explicó: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección argentina de fútbol jugará la final de los Juegos Suramericanos.
play

Juegos Suramericanos: la Selección de fútbol le ganó agónicamente a Perú y jugará la final

La reconocida conductora comentó que tendrá una cita con un futbolista de Selección.

Bombazo: una famosa conductora confesó que está saliendo con un exfutbolista de la Selección argentina

Quién es el tercero en discordia entre J Balvin y su novia.

Qué exfutbolista de la Selección argentina fue señalado como tercero en discordia entre J Balvin y su novia

Messi y Colapinto, dos de los exponentes más grandes del deporte argentino a nivel internacional.

"Ojalá no te vayas nunca": el emotivo mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la Selección

Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi.

Cambio importante: se reprogramó la venta de entradas para la despedida de Messi de la Selección

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.

Salen a la venta las entradas para la despedida de Messi de la Selección

Rating Cero

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV: qué dijeron desde su entorno sobre la convocatoria

Salieron a la luz los verdaderos motivos de la separación.

Revelaron la verdad por la que los padres de Tini Stoessel rompieron vínculo con ella: "Contactos turbios"

El conductor debió ser atendido por personal de salud.

Marley sufrió un tremendo accidente y generó preocupación: "Me rompí la cabeza"

Tini Stoessel y la contundente decisión.

Se conoció la estricta condición que Tini Stoessel les puso a los invitados para su boda con Rodrigo De Paul

últimas noticias

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

Hace 11 minutos
La padelista quedó envuelta en la polémica.

El polémico comentario de una jugadora de pádel argentina que causó fuerte repudio

Hace 18 minutos
Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Hace 45 minutos
La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Hace 55 minutos
play

Scaloni, sobre su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Hace 56 minutos