La inesperada declaración de Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina El entrenador se refirió a su situación, luego del primer entrenamiento con el plantel de cara a los amistosos de la Albiceleste ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Además adelantó que todavía no se pudo juntar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para hablar sobre el futuro. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni habló con la prensa después de una práctica abierta de la Selección argentina en Ezeiza, de cara a los amistosos de la Albiceleste ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador se refirió sobre su continuidad y, aclaró que a pesar de no todavía no se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia tiene "ganas de estar acá" y conservar el puesto de DT.

A Scaloni se le vence el contrato como entrenador de la Selección argentina en diciembre de este año y, pese a que puso en duda su continuidad después del segundo puesto en el Mundial 2026 volvió a hablar sobre el tema abiertamente.

Después de la final del Mundial 2026, el entrenador se refugió junto a su familia en Pujato, Santa Fe, y revolucionó a sus habitantes. En la puerta de su casa comenzaron a aparecer familias y fanáticos para que firme autógrafos hasta le llevaron regalos insólitos.

"Tuve tiempo de desconectar un poco, dejar pasar la amargura por no haber ganado, pero con la tranquilidad que se dio todo", contó recordando esos días de invierno. Ante la pregunta de los periodistas sobre su continuidad, el DT explicó que "no hay novedades, no me reuní con el presidente, iba a ser ayer pero no se pudo porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando haya algo para comunicar lo haremos. Por ahora está todo igual".

A pesar de perder la final contra España, el entrenador remarcó que tiene "ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa".