La inesperada declaración de Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni habló con la prensa después de una práctica abierta de la Selección argentina en Ezeiza, de cara a los amistosos de la Albiceleste ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador se refirió sobre su continuidad y, aclaró que a pesar de no todavía no se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia tiene "ganas de estar acá" y conservar el puesto de DT.
A Scaloni se le vence el contrato como entrenador de la Selección argentina en diciembre de este año y, pese a que puso en duda su continuidad después del segundo puesto en el Mundial 2026 volvió a hablar sobre el tema abiertamente.
Después de la final del Mundial 2026, el entrenador se refugió junto a su familia en Pujato, Santa Fe, y revolucionó a sus habitantes. En la puerta de su casa comenzaron a aparecer familias y fanáticos para que firme autógrafos hasta le llevaron regalos insólitos.
"Tuve tiempo de desconectar un poco, dejar pasar la amargura por no haber ganado, pero con la tranquilidad que se dio todo", contó recordando esos días de invierno. Ante la pregunta de los periodistas sobre su continuidad, el DT explicó que "no hay novedades, no me reuní con el presidente, iba a ser ayer pero no se pudo porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando haya algo para comunicar lo haremos. Por ahora está todo igual".
A pesar de perder la final contra España, el entrenador remarcó que tiene "ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa".
Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina: "Es el momento para que sienta el cariño de toda la gente"
Sobre la despedida de Lionel Messi de la Scaloneta, el DT aseguró que "creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir. Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".
Ante la ausencia en la convocatoria de estas fechas FIFA de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, el entrenador explicó: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".