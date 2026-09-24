Revelaron la verdad por la que los padres de Tini Stoessel rompieron vínculo con ella: "Contactos turbios" Un fuerte testimonio periodístico expuso las verdaderas razones de la fractura en el entorno de la cantante. Agregar C5N en









Salieron a la luz los verdaderos motivos de la separación.

La polémica familiar que involucra a Tini Stoessel volvió a sumar un capítulo escandaloso tras la filtración de la tarjeta de invitación al casamiento de la artista con Rodrigo De Paul. El gesto, que muchos atribuyen a una supuesta chicana de Mariana Muzlera hacia su propia hija, terminó por destapar los verdaderos motivos del distanciamiento de la joven con su círculo más cercano.

Las razones detrás de la fractura fueron expuestas al aire durante la última emisión de Puro Show, donde brindaron detalles inéditos sobre el quiebre de la relación. “Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación porque De Paul tendría contactos un tanto turbios”, reveló la periodista al referirse al entorno del futbolista.

Según la información volcada en el ciclo de espectáculos, la máxima preocupación de los progenitores de la estrella pop no recae directamente sobre la figura del mediocampista de la Selección, sino sobre las amistades que lo rodean. “A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul”, detallaron en la pantalla chica sobre la postura de la familia.

Para respaldar la versión de las presuntas compañías sospechosas que acechan a la pareja, en el programa hicieron referencia a varios artículos periodísticos publicados por Carlos Pagni en La Nación. En dichas notas se ponía la lupa sobre los amigos del jugador del Atlético de Madrid, haciendo especial hincapié en la figura de Alejandro “Turco” Calián como el eje del conflicto.

El apoyo que recibió Tini Stoessel de su mejor amiga En medio del complejo frente familiar que atraviesa la estrella pop, su círculo más íntimo volvió a marcar la cancha para brindarle un respaldo absoluto. Tras acompañar a la cantante durante su gira internacional por México con el espectáculo FUTTURA, Mercedes Mechi Lambre regresó al país y rompió el silencio ante las cámaras de Puro Show para dejar en claro el incondicional pilar que representa en la vida de la artista.

La actriz, quien entabló una estrecha relación con la intérprete desde los años en que compartieron elenco en la tira juvenil Violetta, prefirió mantener la cautela al ser consultada por los conflictos privados de su entorno. Sin embargo, fue contundente sobre el lazo que las une: “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite”, remarcando que la considera como una hermana. Por otro lado, la mediática desestimó los rumores difundidos por Fernanda Iglesias sobre el supuesto acercamiento de la cantautora a la iglesia evangélica y pidió poner el foco en el impresionante momento profesional que vive la ídola pop. “Hace sold out en todo el mundo. Tenemos un artista que es argentina representándonos en todo el mundo. Es realmente, hay que cuidarla, es un privilegio”, concluyó al destacar el enorme éxito internacional de la cantante.