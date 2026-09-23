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Tras su separación con Emilia Attias, el Turco Naim fue visto con otra mujer: las imágenes

El reconocido humorista asistió a una función teatral en la noche porteña acompañado y las sospechas de romance reavivaron la atención mediática.

El comediante fue visto con su pareja en una obra de teatro.

El comediante fue visto con su pareja en una obra de teatro.

A más de dos años de su resonante ruptura sentimental con la actriz Emilia Attias, el Turco Naim volvió a quedar en el centro de las miradas mediáticas. El actor fue retratado en plena noche porteña disfrutando de una salida teatral acompañado por una mujer, lo que encendió de inmediato los rumores de un nuevo romance en la farándula.

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.
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La primicia sobre la reaparición pública del artista fue revelada por la reconocida cuenta de redes sociales Gossipeame, donde compartieron una fotografía inédita del comediante caminando junto a una misteriosa joven. Según la información difundida por el perfil de espectáculos, ambos acudieron juntos a la sala para presenciar la función de la obra teatral La cena de los tontos.

Las versiones sobre un posible noviazgo cobraron muchísima más fuerza con el correr de las horas tras el testimonio de varios testigos del paseo. Ante las consultas de los seguidores sobre la actitud de la pareja a la salida del recinto, la cuenta especializada remató el dato con firmeza al asegurar: “Salieron de la mano”, dando a entender el avanzado estado del vínculo.

Si bien la identidad de la acompañante se mantiene bajo estricto anonimato y el comediante no realizó declaraciones oficiales al respecto, las postales generaron enorme repercusión en las plataformas digitales. Cabe recordar que el comediante estuvo dos décadas en pareja con Attias, con quien comparte a su única hija en común, Gina, previa a la comentada separación.

Por qué se separaron Emilia Attias y el Turco Naim

Tras el sorpresivo anuncio de su ruptura en mayo de 2024 después de más de 20 años de amor y una hija en común, la modelo decidió romper el silencio. Durante una charla profunda en el ciclo Hay amor, conducido por Nacho Elizalde, la artista abrió su corazón para revelar el extenso proceso interno que la llevó a tomar la difícil determinación de ponerle fin a la emblemática pareja.

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La actriz explicó que la distancia entre ambos surgió de forma paulatina y que la falta de entendimiento mutuo terminó desgastando el matrimonio. En sus declaraciones, admitió que sus necesidades no encontraban eco en su exesposo, aclarando: “No lo estoy condenando por eso, porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba. Y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender”, remarcando que la desconexión afectiva era recíproca.

Asimismo, la mediática remarcó que intentó agotar todas las instancias para salvar el vínculo antes de distanciarse de manera definitiva. A la hora de dar el paso final, la presencia de su pequeña Gina resultó determinante: “Ella está viendo esta dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo. De hecho, yo no le puedo mostrar que esto es el amor”, priorizando la crianza de la niña como su eje fundamental.

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