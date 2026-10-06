Quién es el millonario de 40 años que tendría un romance con Zaira Nara La versión surgió en televisión y todavía no tiene confirmación. Ambos formaron una familia con dos hijos. Agregar C5N en









La modelo compartió ocho años de pareja con él.

Jakob Von Plessen, empresario y ex de Zaira Nara, sería el hombre con quien la modelo habría retomado la relación. La versión surgió en LAM y sorprendió al aire del programa, porque se trata del padre de sus hijos, Malaika y Viggo, con quien compartió ocho años de pareja. La información la acercó Karina Iavícoli, quien contó que acababa de recibir un dato sobre la situación sentimental de la modelo. "Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", afirmó.

Von Plessen vivió durante mucho tiempo alejado de la exposición mediática, aunque su vínculo con la modelo quedó atravesado por distintos rumores. Uno de los más delicados fue el del Wandagate, que lo involucró con la supuesta ayuda a Mauro Icardi para concretar su encuentro con la China Suárez en París, en octubre de 2021.

Otra versión lo relacionó con la modelo Jimena Buttigliengo, señalada como una supuesta tercera en discordia. El rumor se difundió en 2022 y volvió a circular años después, aunque ella lo negó categóricamente. La separación se confirmó en septiembre de 2022, y ahora la posible vuelta reabrió el rumor sobre si se estarían dando una nueva oportunidad.

Zaira Nara se separó de Jakob. Así fue la historia de amor de Zaira Nara con Jakob Von Plessen Según las notas de aquella época, la pareja se conoció por teléfono en 2015, cuando él estaba en África y ella en la Argentina. Una amiga de Jakob, a quien la modelo se había cruzado en una producción, le propuso darle su número a un amigo. Fue su primera cita a ciegas, y el detalle de la distancia llegó recién después. "Hablamos por teléfono 6 meses antes de tener una cita real, en persona. ¡Una locura!", recordó ella en una entrevista.

El primer encuentro cara a cara llegó luego de ese largo intercambio. "Estábamos los dos ansiosos y, a la vez, nerviosos", contó la modelo, y explicó que sentían conocerse a pesar de no haberse visto nunca. Como quería evitar la exposición pública, eligió ir a la casa de él, donde Jakob le cocinó y charlaron mucho. Ella volvió a su casa "loca de amor", según relató.

Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen en pleno San Valentín El vínculo avanzó rápido. Se comprometieron en abril de 2015 y un año más tarde nació Malaika. En febrero de 2020, en plena pandemia, llegó Viggo. Entre los viajes que compartieron figura una visita al campamento Masai Mará, en Kenia, a la que ella viajó durante su tercer mes de embarazo. La primera crisis sobrevino en 2021 con el Wandagate, y luego circularon rumores de separación, incluso con meses en casas distintas. El 26 de septiembre de 2022, la modelo anunció el final en Instagram. "Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre", escribió.