IR A
IR A

Quién es el millonario de 40 años que tendría un romance con Zaira Nara

La versión surgió en televisión y todavía no tiene confirmación. Ambos formaron una familia con dos hijos.

La modelo compartió ocho años de pareja con él.

La modelo compartió ocho años de pareja con él.

Jakob Von Plessen, empresario y ex de Zaira Nara, sería el hombre con quien la modelo habría retomado la relación. La versión surgió en LAM y sorprendió al aire del programa, porque se trata del padre de sus hijos, Malaika y Viggo, con quien compartió ocho años de pareja. La información la acercó Karina Iavícoli, quien contó que acababa de recibir un dato sobre la situación sentimental de la modelo. "Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", afirmó.

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.
Te puede interesar:

Incomodidad y polémica: el desplante que sufrió Luck Ra de parte de sus compañeros de MasterChef

Von Plessen vivió durante mucho tiempo alejado de la exposición mediática, aunque su vínculo con la modelo quedó atravesado por distintos rumores. Uno de los más delicados fue el del Wandagate, que lo involucró con la supuesta ayuda a Mauro Icardi para concretar su encuentro con la China Suárez en París, en octubre de 2021.

Otra versión lo relacionó con la modelo Jimena Buttigliengo, señalada como una supuesta tercera en discordia. El rumor se difundió en 2022 y volvió a circular años después, aunque ella lo negó categóricamente. La separación se confirmó en septiembre de 2022, y ahora la posible vuelta reabrió el rumor sobre si se estarían dando una nueva oportunidad.

Zaira Nara se separó de Jakob.
Zaira Nara se separó de Jakob.

Así fue la historia de amor de Zaira Nara con Jakob Von Plessen

Según las notas de aquella época, la pareja se conoció por teléfono en 2015, cuando él estaba en África y ella en la Argentina. Una amiga de Jakob, a quien la modelo se había cruzado en una producción, le propuso darle su número a un amigo. Fue su primera cita a ciegas, y el detalle de la distancia llegó recién después. "Hablamos por teléfono 6 meses antes de tener una cita real, en persona. ¡Una locura!", recordó ella en una entrevista.

El primer encuentro cara a cara llegó luego de ese largo intercambio. "Estábamos los dos ansiosos y, a la vez, nerviosos", contó la modelo, y explicó que sentían conocerse a pesar de no haberse visto nunca. Como quería evitar la exposición pública, eligió ir a la casa de él, donde Jakob le cocinó y charlaron mucho. Ella volvió a su casa "loca de amor", según relató.

Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen en pleno San Valentín
Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen en pleno San Valentín

El vínculo avanzó rápido. Se comprometieron en abril de 2015 y un año más tarde nació Malaika. En febrero de 2020, en plena pandemia, llegó Viggo. Entre los viajes que compartieron figura una visita al campamento Masai Mará, en Kenia, a la que ella viajó durante su tercer mes de embarazo.

La primera crisis sobrevino en 2021 con el Wandagate, y luego circularon rumores de separación, incluso con meses en casas distintas. El 26 de septiembre de 2022, la modelo anunció el final en Instagram. "Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre", escribió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su muerte se produjo luego de una intensa batalla contra un cáncer muy agresivo.

Conmoción profunda: murió un famoso periodista que era muy querido por la gente

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

La conductora hizo poner colorado al artista cordobés.

El picante cruce entre Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity: "¿Te icardiaron?"

La protagonista hizo una confesión íntima al aire.

"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

El humorista fue el primer eliminado de la competencia.

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

últimas noticias

¿Fin de una época?

Línea B: proponen cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas

Hace 7 minutos
El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Hace 16 minutos
Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

La despedida de Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas por el 10

Hace 24 minutos
Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Hace 30 minutos
Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

Hace 33 minutos