El conductor estuvo en lugar de su colega luego de que su pareja recibiera el alta y se refirió a su evolución mientras permanece en su casa.

El conductor Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani en su programa luego de que su pareja, Mariano Chihade, recibiera el alta médica después de ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo en el cerebro. Además, reveló cómo continúa su salud después de permanecer internado durante cinco días en el Instituto Fleni.

De Brito comenzó DDM este martes con una alusión a la salud de Chihade y contó que se comunicó con la pareja. "Estuve charlando hoy un poco con ellos. Por suerte está todo bien. Mariana ya aclaró en sus historias que está todo bien. Mariano está súper bien, ya quiere trabajar, ya está hinchando. Con calma. En el Fleni los trataron bien", expresó.

Según el parte médico difundido antes de la operación, el productor ingresó el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados a partir de ese hallazgo. En ese momento, la institución aclaró que se completaban las evaluaciones correspondientes para la intervención y llevó tranquilidad al señalar que se encontraba clínicamente estable.

Quien amplió la información fue De Brito, amigo personal de la pareja, que habló este miércoles al mediodía en Bondi Live. El periodista confirmó que la cirugía fue exitosa y detalló los tiempos de la operación. "Entró a quirófano a las 8 de la mañana y salió cerca de las 13. Ahora permanecerá en terapia intensiva como cualquier persona a la que le realizan una cirugía del cerebro", explicó.

*ÁNGEL REEMPLAZÓ A MARIANA EN LA CONDUCCIÓN DE DDM* Este martes, Ángel De Brito abrió la tarde de América al mando de DDM mientras se espera la vuelta de Mariana que continúa acompañando a Mariano Chihade. "Hablé con Mariana y Mariano y está todo bien", dijo Ángel pic.twitter.com/EBRS55bAAy

De Brito contó que estuvo con Chihade, con sus hijos Matilda y Máximo y con Fabbiani el día anterior a la operación, y describió el clima familiar como de verdadera preocupación. "Fue un momento dramático para Mariana, para sus hijos y para él. Una sorpresa porque estaba todo normal, no tuvo síntomas notorios", sostuvo. También adelantó cómo seguirá el proceso, que prevé el paso de terapia intensiva a sala común y luego al hogar, siempre según lo que definan los médicos, aunque aclaró que es prematuro precisar plazos.

En ese contexto, afirmó que la conductora no volverá a la televisión por el momento, ya que acompañará a su marido en la recuperación. La propia Fabbiani agradeció en sus historias las muestras de cariño, compartió una imagen de la Virgen Desatanudos y cerró con la frase "Esto también pasará", mientras que el periodista pidió dejar las especulaciones de lado y hacer una tregua mediática.

El primer mensaje de Mariana Fabbiani tras la operación de Mariano Chihade

Mariano Chihade recibió el alta recientemente, tras haber sido operado, y ya pasado el susto y en su casa, Mariana Fabbiani envió un cálido mensaje de agradecimiento a todos los que enviaron un mensaje alentador para la mejora en la salud de su marido y dio detalles de cómo seguirá la recuperación.

El productor fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, después de varios días de estudios y seguimiento médico ya se encuentra junto a su familia. "Ya en casa", comenzó el comunicado la conductora a través de su cuenta personal de Instagram.

"Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza", agregó.

En esa línea, agradeció al centro de salud Fleni "por su excelente y cariñosa atención" y señaló que "con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil". Después hizo especial mención al equipo médico que participó de la intervención quirúrgica: "Gracias especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos".